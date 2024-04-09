Хави ответил Энрике, назвавшему себя лучшим тренером, олицетворяющим стиль «Барсы»

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на резонансное заявление своего коллеги из «ПСЖ».
Луис Энрике на пресс-конференции сказал: «Я олицетворяю «Барсу» лучше всех, без сомнения».
«Я видел его слова. Думаю, вы знаете Луиса. Да, он такой, но я отношусь к нему с большим уважением.
Можно похвастаться, что у меня, Луиса Энрике, Гвардиолы, Артеты есть ДНК «Барселоны». И завтра мы будем добиваться одного и того же: владения мячом», – отметил Хави.
- «ПСЖ» и «Барса» встретятся в 1/4 финала Лиги чемпионов.
- В среду в 22:00 мск пройдет матч в Париже.
- 16 апреля состоится ответная игра в Испании.