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    • Хави ответил Энрике, назвавшему себя лучшим тренером, олицетворяющим стиль «Барсы»

    Хави ответил Энрике, назвавшему себя лучшим тренером, олицетворяющим стиль «Барсы»

    Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на резонансное заявление своего коллеги из «ПСЖ».

    Луис Энрике на пресс-конференции сказал: «Я олицетворяю «Барсу» лучше всех, без сомнения».

    «Я видел его слова. Думаю, вы знаете Луиса. Да, он такой, но я отношусь к нему с большим уважением.

    Можно похвастаться, что у меня, Луиса Энрике, Гвардиолы, Артеты есть ДНК «Барселоны». И завтра мы будем добиваться одного и того же: владения мячом», – отметил Хави.

    • «ПСЖ» и «Барса» встретятся в 1/4 финала Лиги чемпионов.
    • В среду в 22:00 мск пройдет матч в Париже.
    • 16 апреля состоится ответная игра в Испании.

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    Источник: AS

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    09.04.2024 20:20
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