Реакция Мостового на продление контракта Чалова с ЦСКА

Александр Мостовой высказался о заключении нового соглашения между ЦСКА и Федором Чаловым.

Стороны продлили контракт до лета 2025-го.

Предыдущий договор истекал 31 декабря этого года.

«Продлил и продлил, что тут говорить? Чалов – хороший футболист, но смотря с кем сейчас сравнивать. Он поиграл в Европе и понял, что там нужно пахать. Не знаю, сможет ли он снова заиграть там.

Да и длительность контракта смущает – кто на год продлевает? Видимо, какие-то договоренности есть», – заявил Мостовой.