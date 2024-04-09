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    Реакция Мостового на продление контракта Чалова с ЦСКА

    Александр Мостовой высказался о заключении нового соглашения между ЦСКА и Федором Чаловым.

    • Стороны продлили контракт до лета 2025-го.
    • Предыдущий договор истекал 31 декабря этого года.

    «Продлил и продлил, что тут говорить? Чалов – хороший футболист, но смотря с кем сейчас сравнивать. Он поиграл в Европе и понял, что там нужно пахать. Не знаю, сможет ли он снова заиграть там.

    Да и длительность контракта смущает – кто на год продлевает? Видимо, какие-то договоренности есть», – заявил Мостовой.

    • 25-летний Чалов – воспитанник ЦСКА.
    • Его статистика за главную команду: 251 матч, 85 голов, 43 ассиста.
    • В 2022 году форвард ездил в аренду в «Базель».
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.04.2024 19:50
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    Комментарии (1)
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    Bozigit
    1712693382
    Не понимаю этих админов, больше не у кого спрашивать что ли. Оставите этого клоуна. Кому нужно его мнение?
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