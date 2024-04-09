Реакция Мостового на продление контракта Чалова с ЦСКА

Александр Мостовой высказался о заключении нового соглашения между ЦСКА и Федором Чаловым.
- Стороны продлили контракт до лета 2025-го.
- Предыдущий договор истекал 31 декабря этого года.
«Продлил и продлил, что тут говорить? Чалов – хороший футболист, но смотря с кем сейчас сравнивать. Он поиграл в Европе и понял, что там нужно пахать. Не знаю, сможет ли он снова заиграть там.
Да и длительность контракта смущает – кто на год продлевает? Видимо, какие-то договоренности есть», – заявил Мостовой.
- 25-летний Чалов – воспитанник ЦСКА.
- Его статистика за главную команду: 251 матч, 85 голов, 43 ассиста.
- В 2022 году форвард ездил в аренду в «Базель».
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.