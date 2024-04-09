«Ливерпуль» еще не договорился с преемником Клоппа

У «Ливерпуля» нет согласованной кандидатуры нового главного тренера.
Сообщалось, что клуб АПЛ предложил трехлетний контракт Рубену Амориму из «Спортинга», и тот ответил согласием, но данная информация не подтвердилась.
У сторон есть взаимная заинтересованность в сотрудничестве, но о каких-либо договоренностях речь пока не идет.
- По окончании сезона Юрген Клопп покинет «Ливерпуль» по собственному желанию.
- Аморим в «Спортинге» с 2020 года. Он приводил команду к чемпионству.
- Отступные в контракте тренера – 13 миллионов евро.