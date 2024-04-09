«Ливерпуль» еще не договорился с преемником Клоппа

У «Ливерпуля» нет согласованной кандидатуры нового главного тренера.

Сообщалось, что клуб АПЛ предложил трехлетний контракт Рубену Амориму из «Спортинга», и тот ответил согласием, но данная информация не подтвердилась.

У сторон есть взаимная заинтересованность в сотрудничестве, но о каких-либо договоренностях речь пока не идет.