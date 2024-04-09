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    «Ливерпуль» еще не договорился с преемником Клоппа

    У «Ливерпуля» нет согласованной кандидатуры нового главного тренера.

    Сообщалось, что клуб АПЛ предложил трехлетний контракт Рубену Амориму из «Спортинга», и тот ответил согласием, но данная информация не подтвердилась.

    У сторон есть взаимная заинтересованность в сотрудничестве, но о каких-либо договоренностях речь пока не идет.

    • По окончании сезона Юрген Клопп покинет «Ливерпуль» по собственному желанию.
    • Аморим в «Спортинге» с 2020 года. Он приводил команду к чемпионству.
    • Отступные в контракте тренера – 13 миллионов евро.

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    Источник: твиттер журналиста Гильема Балаге

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    09.04.2024 19:40
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