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    «Ливерпуль» нашел замену Клоппу

    «Ливерпуль» достиг устной договоренности о назначении главным тренером 39-летнего Рубена Аморима, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Португалец хочет руководить «красными» в следующем сезоне и клуб активно работал над его приглашением. Стороны могут заключить контракт до 2027 года.

    Отмечается, что Аморим также входит в шорт-лист «Баварии», но мюнхенцы не предпринимали конкретных шагов для приглашения тренера. Информацией о португальце также интересовался «Челси».

    • В данный момент Аморим возглавляет «Спортинг». Команда лидирует в чемпионате Португалии с 71 очком после 27 матчей и отрывом в 4 очка от «Бенфики», которая провела на игру больше.
    • Также лиссабонцы сыграют в финале Кубка Португалии.
    • Нынешний главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп покинет команду по завершении сезона.

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    Источник: страница Флориана Плеттенберга в соцсети X

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