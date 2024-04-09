Канчельскис прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ

Андрей Канчельскис порассуждал о доминировании «Зенита» в чемпионате России и неспособности других команд навязать борьбу петербуржцам.

«Почему «Динамо» так быстро вошло в чемпионскую гонку осенью, но весной также стремительно из неe вылетело? Им не хватает стабильности. Мы видим, какую стабильность демонстрирует «Зенит» на протяжении последних лет, за счeт чего они и добиваются таких результатов.

Конечно, петербуржцев тоже порой лихорадит, но на дистанции «Зенит» гораздо увереннее смотрится. У них более качественные и сильные игроки, в клубе есть чeткая стратегия. Сине-бело-голубые выделяются по всем компонентам, начиная от игровых и заканчивая организационными.

«Спартак» в целом находится в такой же ситуации, что и «Динамо». То включаются в гонку, то снова какие-то проблемы, и кто-то снова у них виноват. Они так включаются в гонку постоянно, что снова будут бороться за пятое место, как обычно.

Стабильность – признак мастерства. Собственно, поэтому «Зенит» на протяжении последних пяти лет и становится чемпионом.

В моeм понимании, «Динамо» совсем не готово к чемпионству на данный момент. Навязать какую-то борьбу они могут, как и «Краснодар», но для чемпионства им ещe рановато, не дотягивают эти команды ещe до титула», – считает Канчельскис.