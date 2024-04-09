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    Канчельскис прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ

    Андрей Канчельскис порассуждал о доминировании «Зенита» в чемпионате России и неспособности других команд навязать борьбу петербуржцам.

    «Почему «Динамо» так быстро вошло в чемпионскую гонку осенью, но весной также стремительно из неe вылетело? Им не хватает стабильности. Мы видим, какую стабильность демонстрирует «Зенит» на протяжении последних лет, за счeт чего они и добиваются таких результатов.

    Конечно, петербуржцев тоже порой лихорадит, но на дистанции «Зенит» гораздо увереннее смотрится. У них более качественные и сильные игроки, в клубе есть чeткая стратегия. Сине-бело-голубые выделяются по всем компонентам, начиная от игровых и заканчивая организационными.

    «Спартак» в целом находится в такой же ситуации, что и «Динамо». То включаются в гонку, то снова какие-то проблемы, и кто-то снова у них виноват. Они так включаются в гонку постоянно, что снова будут бороться за пятое место, как обычно.

    Стабильность – признак мастерства. Собственно, поэтому «Зенит» на протяжении последних пяти лет и становится чемпионом.

    В моeм понимании, «Динамо» совсем не готово к чемпионству на данный момент. Навязать какую-то борьбу они могут, как и «Краснодар», но для чемпионства им ещe рановато, не дотягивают эти команды ещe до титула», – считает Канчельскис.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 44 очками в 22 турах.
    • «Краснодар» отстает на 1 балл, «Динамо» – на 6, «Спартак» – на 9.
    • «Зенит» сыграет с «Краснодаром» в следующем туре чемпионата (13 апреля, 17:00 мск).

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    Источник: Legalbet

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    09.04.2024 17:29
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    Комментарии (2)
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    порт
    1712683734
    Мостовому бы научиться давать боле или менее адекватные интервью.
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    МАН. Ю
    1712749273
    Уроды, не могли фото по приличнее выставить?! Эх, что за времена пошли!!!!
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