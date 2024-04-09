Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?

    «Аль-Наср» после перехода Роналду проиграл пять турниров

    Криштиану Роналду более года выступает за «Аль-Наср», но за этот период победил только в одном товарищеском турнире.

    В прошлом году команда 39-летнего португальца стала обладателем клубного кубка арабских чемпионов.

    Что касается официальных соревнований, то «Аль-Наср» с Роналду в составе проиграл пять турниров из пяти:

    • чемпионат-2022/23;
    • Кубок-2022/23;
    • Суперкубок-2022/23;
    • Суперкубок-2023/24;
    • Азиатская ЛЧ-2023/24.

    «Аль-Наср» продолжает бороться в этом сезоне за чемпионство и Кубок Саудовской Аравии.

    При этом в чемпионате команда Роналду отстает на 12 очков от идущего первым «Аль-Хиляля». Также лидер саудовской Премьер-лиги будет противостоять «Аль-Насру» в полуфинале Кубка (1 мая).

    Новости по теме
    Стало известно, какое наказание грозит Роналду за скандальное удаление в Суперкубке Саудовской Аравии
    Болельщики скандировали фамилию Месси после удаления Роналду 2
    Тренер «Аль-Насра» объяснил поведение Роналду
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:15
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    LOKOfanatik19
    1712669840
    Что за стата для брызг слюней глоров? идиотизм не только в персоглорах но и тот кто пишет такие статейки
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+