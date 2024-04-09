«Аль-Наср» после перехода Роналду проиграл пять турниров

Криштиану Роналду более года выступает за «Аль-Наср», но за этот период победил только в одном товарищеском турнире.

В прошлом году команда 39-летнего португальца стала обладателем клубного кубка арабских чемпионов.

Что касается официальных соревнований, то «Аль-Наср» с Роналду в составе проиграл пять турниров из пяти:

чемпионат-2022/23;

Кубок-2022/23;

Суперкубок-2022/23;

Суперкубок-2023/24;

Азиатская ЛЧ-2023/24.

«Аль-Наср» продолжает бороться в этом сезоне за чемпионство и Кубок Саудовской Аравии.

При этом в чемпионате команда Роналду отстает на 12 очков от идущего первым «Аль-Хиляля». Также лидер саудовской Премьер-лиги будет противостоять «Аль-Насру» в полуфинале Кубка (1 мая).