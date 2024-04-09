Канчельскис ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Абаскаля

Андрей Канчельскис порассуждал о возможной смене главного тренера в «Спартаке».

По его мнению, Гильермо Абаскаль должен остаться на посту до конца сезона.

«Спартак» вечно что-то выдумать пытается, хотя велосипед уже давно изобрели. Удивляют постоянно, причем зачастую самих себя. То увольняют тренера, то оставляют.

Вечно какой-то бардак творится, поэтому и ждут все каких-то новостей от клуба. Никогда не знаешь, какое решение вдруг примет руководство клуба.

Как бы то ни было, принимать решение об отставке Абаскаля лучше в конце сезона, сейчас менять тренера нет смысла. Осталось-то совсем немного, финальный отрезок.

Можно параллельно искать нового тренера, который будет присматриваться к команде, подбирать штаб. Поэтому пусть Абаскаль доработает до последнего тура. Хотя опять же со «Спартаком» может произойти все что угодно», – сказал Канчельскис.