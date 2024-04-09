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    • Канчельскис ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Абаскаля

    Канчельскис ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Абаскаля

    Андрей Канчельскис порассуждал о возможной смене главного тренера в «Спартаке».

    По его мнению, Гильермо Абаскаль должен остаться на посту до конца сезона.

    «Спартак» вечно что-то выдумать пытается, хотя велосипед уже давно изобрели. Удивляют постоянно, причем зачастую самих себя. То увольняют тренера, то оставляют.

    Вечно какой-то бардак творится, поэтому и ждут все каких-то новостей от клуба. Никогда не знаешь, какое решение вдруг примет руководство клуба.

    Как бы то ни было, принимать решение об отставке Абаскаля лучше в конце сезона, сейчас менять тренера нет смысла. Осталось-то совсем немного, финальный отрезок.

    Можно параллельно искать нового тренера, который будет присматриваться к команде, подбирать штаб. Поэтому пусть Абаскаль доработает до последнего тура. Хотя опять же со «Спартаком» может произойти все что угодно», – сказал Канчельскис.

    • «Спартак» идет на 6-м месте в таблице РПЛ.
    • Ожидалось, что Абаскаля уволят сегодня, но клуб это опроверг.
    • Сообщалось, что на замену испанцу рассматриваются кандидатуры Паскаля Янсена, Станислава Черчесова и Владимира Ивича.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:50
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    Комментарии (2)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Suvorov71
    1712660744
    Ну спасибо Андрюша, вот так и скажем руководству, что ты нам здесь сказал, спасибо!
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    Semenycch
    1712662847
    Не увольняйте рыжего клоуна, он и его команда очень смешные, они радуют зрителей!
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