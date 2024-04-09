В «Оренбурге» сказали, коснулась ли команду ситуация с паводком

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал влияние стихийного бедствия в Оренбургской области на команду. В понедельник команда провела домашний матч 23-го тура РПЛ с «Рубином» (3:0).

«У нас всe в порядке, вчера матч провели. В клубе всe в штатном режиме, никого это не коснулось», – сказал Андреев.

В связи с подъемом уровня воды в реке Урал власти Оренбурга призвали срочно эвакуироваться всех, кто проживает в зоне возможного подтопления.