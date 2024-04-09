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    • В «Оренбурге» сказали, коснулась ли команду ситуация с паводком

    В «Оренбурге» сказали, коснулась ли команду ситуация с паводком

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал влияние стихийного бедствия в Оренбургской области на команду. В понедельник команда провела домашний матч 23-го тура РПЛ с «Рубином» (3:0).

    «У нас всe в порядке, вчера матч провели. В клубе всe в штатном режиме, никого это не коснулось», – сказал Андреев.

    В связи с подъемом уровня воды в реке Урал власти Оренбурга призвали срочно эвакуироваться всех, кто проживает в зоне возможного подтопления.

    • «Оренбург» с 23 очками в 22 матчах занимает 12‑е место в РПЛ.
    • На 14 и 17 апреля у команды запланированы еще два домашних матча: против «Пари НН» в РПЛ и «Динамо» в Кубке России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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