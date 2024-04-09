«Спартак» сделал заявление о главном тренере

«Спартак» опроверг сообщения СМИ о возможной отставке на этой неделе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Появившаяся в СМИ информация о смене тренера не соответствует действительности. Команда под руководством Гильермо Абаскаля готовится к следующему матчу», – говорится в заявлении клуба.