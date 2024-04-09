«Спартак» сделал заявление о главном тренере

«Спартак» опроверг сообщения СМИ о возможной отставке на этой неделе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
«Появившаяся в СМИ информация о смене тренера не соответствует действительности. Команда под руководством Гильермо Абаскаля готовится к следующему матчу», – говорится в заявлении клуба.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 35 очками после 22 матчей. Команда отстает на три очка от 3-го места.
- Абаскаль тренирует красно-белых с лета 2022 года. Под его руководством «Спартак» завоевал бронзовые медали в прошлом сезоне.