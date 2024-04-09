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    «Спартак» сделал заявление о главном тренере

    «Спартак» опроверг сообщения СМИ о возможной отставке на этой неделе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

    «Появившаяся в СМИ информация о смене тренера не соответствует действительности. Команда под руководством Гильермо Абаскаля готовится к следующему матчу», – говорится в заявлении клуба.

    • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 35 очками после 22 матчей. Команда отстает на три очка от 3-го места.
    • Абаскаль тренирует красно-белых с лета 2022 года. Под его руководством «Спартак» завоевал бронзовые медали в прошлом сезоне.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:31
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    Комментарии (37)
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    ivany4
    1712656753
    Интересно, после каждого тура будут такие заявления?!))) На мой взгляд, надо ждать конкретики, а не всевозможных слухов и "разборок", как внутри клуба, так и из вне.
    Ответить
    Ивантеевец
    1712657113
    Ваня Карпов еще тот инсайдер, никто в его прогнозы особо не верит.
    Ответить
    sochi-2013
    1712657889
    Зря они заявление делали. Надо не обращать внимание на всякого деьила. Много чести.
    Ответить
    BRO_football
    1712658179
    Вот и всё. Ваня Карпов - балабол.
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1712659119
    Я то же рад, что рыжего не гонят ссаными тряпками. Цирк продолжается. Гыгыгы
    Ответить
    Suvorov71
    1712659241
    Да пусть рыжий поработает до конца чемпионата, а если не станет чемпионом, ну на худой конец не займет второе место вот тогда на выход
    Ответить
    slavа0508
    1712659301
    Карпов, может, и балабол. Но проиграй «Спартак» «Динамо», возможно, и отставка случилась бы... Такое чувство, что только кончается терпение у боссов. Абаскаль вдруг вымучает какую-то победу, и всё, боссы успокаиваются на какое-то время, и так по кругу.
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    NewLife
    1712659468
    Давно всем понятно, что не хотят платить неустойку и им насрать на результат проваленного сезона. Все эти вбросы от инсайдеров и прочих журналюг публикуются бомбардиром для кликбейта.
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1712667391
    Теперь только на Сочи надежда.
    Ответить
    ySS
    1712669458
    Зачем менять, впереди отвоз очков на курорт, бакланник, привет от Валеры и состязание со скакунами...
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