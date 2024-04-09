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    Смолов продлил безголевую серию в РПЛ до 12 матчей

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов не смог отличиться в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2) и продлил безголевую серию в турнире до 12 игр подряд. Без учета пенальти она составляет уже 18 встреч подряд.

    Смолов в последний раз забивал в чемпионате России в середине сентября в игре с «Пари НН». Если же не брать голы с 11-метровой отметки, то в последний раз он отличился в РПЛ еще в июле против «Крыльев Советов».

    • Это худшая сухая серия Смолова со времен 45-матчевой в 2011-2014 годах.
    • Нападающий в этом сезоне провел в РПЛ 20 матчей, забил 4 гола (2 с пенальти), отдал 2 передачи.

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    Источник: телеграм-канал Opta Sports

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    Комментарии (3)
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    ...уефан
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    ...стена, бутсы, гвоздь...
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    Таврида
    1712649958
    Сдулся Лопырев...
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    СпорЦмен
    1712653830
    Да ему место в доме престарелых.
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