Смолов продлил безголевую серию в РПЛ до 12 матчей

Нападающий «Динамо» Федор Смолов не смог отличиться в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2) и продлил безголевую серию в турнире до 12 игр подряд. Без учета пенальти она составляет уже 18 встреч подряд.

Смолов в последний раз забивал в чемпионате России в середине сентября в игре с «Пари НН». Если же не брать голы с 11-метровой отметки, то в последний раз он отличился в РПЛ еще в июле против «Крыльев Советов».