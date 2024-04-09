Мостовой оценил игру Пиняева в этом сезоне

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о 19-летнем нападающем «Локомотива» Сергее Пиняеве.

«Не могу сказать, что Пиняев проваливает сезон. Все атака «Локомотива» выглядит блекло в этом сезоне. В отсутствии Дзюбы на себе как раз главную роль должны брать такие игроки, как Пиняев. Но что-то мешает Сергею выйти на другой уровень.

Какое у него главное качество? Самое ценное качество Пиняева – умение обыграть на скорости один в один. У нас таких игроков раз-два и обчелся», – сказал Мостовой.