Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?

    Мостовой оценил игру Пиняева в этом сезоне

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о 19-летнем нападающем «Локомотива» Сергее Пиняеве.

    «Не могу сказать, что Пиняев проваливает сезон. Все атака «Локомотива» выглядит блекло в этом сезоне. В отсутствии Дзюбы на себе как раз главную роль должны брать такие игроки, как Пиняев. Но что-то мешает Сергею выйти на другой уровень.

    Какое у него главное качество? Самое ценное качество Пиняева – умение обыграть на скорости один в один. У нас таких игроков раз-два и обчелся», – сказал Мостовой.

    • Пиняев отметился забитым мячом в матче 23-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:0).
    • В этом сезоне форвард провел 30 игр, забил 3 гола и отдал 5 передач.

    Новости по теме
    Мостовой сравнил уровень жизни в России и Европе 1
    Мостовой поделился ожиданиями от матча «Реал» — «Манчестер Сити»: «Тягомотина будет» 1
    Реакция Мостового на возможное назначение Янсена тренером «Спартака» 5
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:26
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+