Мостовой оценил игру Пиняева в этом сезоне

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о 19-летнем нападающем «Локомотива» Сергее Пиняеве.
«Не могу сказать, что Пиняев проваливает сезон. Все атака «Локомотива» выглядит блекло в этом сезоне. В отсутствии Дзюбы на себе как раз главную роль должны брать такие игроки, как Пиняев. Но что-то мешает Сергею выйти на другой уровень.
Какое у него главное качество? Самое ценное качество Пиняева – умение обыграть на скорости один в один. У нас таких игроков раз-два и обчелся», – сказал Мостовой.
- Пиняев отметился забитым мячом в матче 23-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:0).
- В этом сезоне форвард провел 30 игр, забил 3 гола и отдал 5 передач.