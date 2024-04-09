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    Казаков высказался о позиции вратаря в «Динамо»

    Журналист и комментатор Илья Казаков проанализировал ситуацию с вратарями в «Динамо» после матча 23-го тура РПЛ, в котором бело-голубые уступили «Спартаку» (1:2), а вратарь Игорь Лещук допустил ошибки, приведшие к голам.

    «Есть Шунин, но ему 37 и решением Лички он стал запасным (хотя из русских игроков при чехе через запас прошли абсолютно все – это не приговор).

    Есть Лещук, он в расцвете сил для вратаря и выглядит человеком самоуверенным, которого такие ошибки и поднявшаяся волна критики вряд ли сломают. Но будет ли и дальше доверять ему тренер как основному киперу? Когда надежды на титул (и может, на медали в целом) пошли прахом.

    Есть Кудравец, о котором очень разные отзывы и кого мы толком не знаем.

    Есть юный Расулов – один из тех, о ком говорят «потенциальный Акинфеев». Но он пока не для больших задач.

    Учитывая, как Динамо при Личке играет в обороне, очевидно, что команде нужен вратарь-стена. И не на сезон, как понимаю.

    И кто тогда?» – написал Казаков.

    • В этом сезоне РПЛ Игорь Лещук и Антон Шунин провели по 11 матчей. В Кубке России на счету Лещука 5 встреч, у Шунина – 3, а еще 1 игра у Ильи Купцова.
    • «Динамо» занимает 3-е место в РПЛ с 38 очками после 22 матчей.

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    Источник: телеграм-канал Foot’больные люди - Илья Казаков

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    Комментарии (1)
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    Cleaner
    1712648702
    Зачем Динамо вратарь???...)))
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