Казаков высказался о позиции вратаря в «Динамо»

Журналист и комментатор Илья Казаков проанализировал ситуацию с вратарями в «Динамо» после матча 23-го тура РПЛ, в котором бело-голубые уступили «Спартаку» (1:2), а вратарь Игорь Лещук допустил ошибки, приведшие к голам.
«Есть Шунин, но ему 37 и решением Лички он стал запасным (хотя из русских игроков при чехе через запас прошли абсолютно все – это не приговор).
Есть Лещук, он в расцвете сил для вратаря и выглядит человеком самоуверенным, которого такие ошибки и поднявшаяся волна критики вряд ли сломают. Но будет ли и дальше доверять ему тренер как основному киперу? Когда надежды на титул (и может, на медали в целом) пошли прахом.
Есть Кудравец, о котором очень разные отзывы и кого мы толком не знаем.
Есть юный Расулов – один из тех, о ком говорят «потенциальный Акинфеев». Но он пока не для больших задач.
Учитывая, как Динамо при Личке играет в обороне, очевидно, что команде нужен вратарь-стена. И не на сезон, как понимаю.
И кто тогда?» – написал Казаков.
- В этом сезоне РПЛ Игорь Лещук и Антон Шунин провели по 11 матчей. В Кубке России на счету Лещука 5 встреч, у Шунина – 3, а еще 1 игра у Ильи Купцова.
- «Динамо» занимает 3-е место в РПЛ с 38 очками после 22 матчей.