Казаков высказался о позиции вратаря в «Динамо»

Журналист и комментатор Илья Казаков проанализировал ситуацию с вратарями в «Динамо» после матча 23-го тура РПЛ, в котором бело-голубые уступили «Спартаку» (1:2), а вратарь Игорь Лещук допустил ошибки, приведшие к голам.

«Есть Шунин, но ему 37 и решением Лички он стал запасным (хотя из русских игроков при чехе через запас прошли абсолютно все – это не приговор).

Есть Лещук, он в расцвете сил для вратаря и выглядит человеком самоуверенным, которого такие ошибки и поднявшаяся волна критики вряд ли сломают. Но будет ли и дальше доверять ему тренер как основному киперу? Когда надежды на титул (и может, на медали в целом) пошли прахом.

Есть Кудравец, о котором очень разные отзывы и кого мы толком не знаем.

Есть юный Расулов – один из тех, о ком говорят «потенциальный Акинфеев». Но он пока не для больших задач.

Учитывая, как Динамо при Личке играет в обороне, очевидно, что команде нужен вратарь-стена. И не на сезон, как понимаю.

И кто тогда?» – написал Казаков.