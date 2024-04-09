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    • Колыванов назвал трех экс-спартаковцев, способных возглавить команду вместо Абаскаля

    Колыванов назвал трех экс-спартаковцев, способных возглавить команду вместо Абаскаля

    Игорь Колыванов хочет, чтобы «Спартак» назначил российского тренера.

    «Один за другим приходят иностранцы. Зарабатывают и едут домой. В такой команде, как «Спартак», нужно вести себя по‑другому.

    Абаскаль все время хочет кого‑то удивить. Жестикулирует, показывает, что что‑то значит. Ты доказывай на футбольном поле, готовь команду. А то, что ты прыгаешь и бегаешь… Не знаю, что он говорит футболистам, но они выходят на поле и возят тачку.

    Если бы назначили кого‑то из российских специалистов, я был бы рад. У нас есть хорошие тренеры. Кто мог бы заменить Абаскаля? Тот же Сергей Юран, Валерий Карпин. Дайте Андрею Тихонову попробовать», – сказал Колыванов.

    • «Спартак» идет на 6-м месте в таблице РПЛ.
    • Ожидается, что клуб уволит Гильермо Абаскаля во вторник.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (8)
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    Krics
    1712612338
    Колыванов знает,Радимов знает,а может своем клубам посоветуют,ихмо.
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    Сергей-Бренюк-google
    1712633279
    Болею за " Спартак" с 60-х годов. Нынешняя русофобия олигархических владельцев уже сидит в печёнках... Есть Карпин и Черчесов, Тихонов и Юран, Осинькин, наконец Мостовой, пока ещё без лицензии. Нет, опять ищут зарубежного стажёра... А болельщикам что? Забыть о футболе? "Спартак" - это Старостины, Симонян и Нетто, Черенков и Романцев, Дасаев и Хидиятулин, Карпин и Мостовой, Титов и Тихонов, но никак не "владельцы" "Лукойла".
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    Suvorov71
    1712641075
    Согласен Игорь, я всегда был против забугорных, тренеровать такую Великую команду должен русский тренер, ведь Спартак это лицо нации, только российский тренер может передать все что он хочет довести до Народной команды, а уж делать выбор - это к руководству клуба
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    ySS
    1712641480
    Солидарен с Игорем
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    VVM1964
    1712646183
    Что вы все прицепились к "иностранный" , "отечественный" - нужен СИЛЬНЫЙ и ХОРОШИЙ СПЕЦИАЛИСТ !!! и ТОЛЬКО по этому критерию надо выбирать !!! Что же касаемо иностранных - Каррера - золото, Тедеско - серебро, Абаскаль - бронза . А еще был кубок и суперкубок ... Эксперименты с отечественными тренерами и "истинными спартаковцами" тоже были - а результаты ??? А может не все проблемы в тренере ???...
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    FCSpartakM
    1712647960
    Зарабатывают и едут домой - да, и взяли хоть что-то .
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