Колыванов назвал трех экс-спартаковцев, способных возглавить команду вместо Абаскаля

Игорь Колыванов хочет, чтобы «Спартак» назначил российского тренера.

«Один за другим приходят иностранцы. Зарабатывают и едут домой. В такой команде, как «Спартак», нужно вести себя по‑другому.

Абаскаль все время хочет кого‑то удивить. Жестикулирует, показывает, что что‑то значит. Ты доказывай на футбольном поле, готовь команду. А то, что ты прыгаешь и бегаешь… Не знаю, что он говорит футболистам, но они выходят на поле и возят тачку.

Если бы назначили кого‑то из российских специалистов, я был бы рад. У нас есть хорошие тренеры. Кто мог бы заменить Абаскаля? Тот же Сергей Юран, Валерий Карпин. Дайте Андрею Тихонову попробовать», – сказал Колыванов.