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    Акинфеев рассказал, у кого был самый сильный удар в РПЛ

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев назвал выступавшего в РПЛ футболиста с самым сильным ударом.

    «Самые сильные удары в РПЛ, очевидно, были у Халка. Он мне два забил на «Петровском»: один в дальний угол, а потом в ближнюю девятку.

    Вроде ты занял позицию, все нормально, но мяч летит так сильно и так точно, что вообще половину не успеваешь увидеть. Кажется, никто так сильно мне не бил никогда», – сказал Акинфеев.

    • Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
    • Статистика бразильца: 148 матчей, 77 голов, 59 ассистов.

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    Источник: Sports.ru

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    08.04.2024 23:11
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    Комментарии (6)
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    VPERDIV SPARTAK
    1712634104
    Халк это мощь
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712644872
    Помню как Халк рвал сетки ворот противников. Когда после его удара Ребров стоял и провожал взглядом мяч в девятку не шелохнувшись. Гыгыгы
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    ABC--google
    1712648665
    А карлос? А Колодин с центра поля бил ворота потом искали за пределами стадиона.
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    Иван-Попович-google
    1712656732
    Мой любимый гол Акинфееву, это гол Глушакова с дальнего удара(не помню, но кажется в чемпионском сезоне Спартака). Но всё равно Игорь был всегда лучшим(щя уже не тот, и как по мне ему пора уходить)
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    alp
    1712672167
    А Карлос?
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