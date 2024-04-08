Акинфеев рассказал, у кого был самый сильный удар в РПЛ

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев назвал выступавшего в РПЛ футболиста с самым сильным ударом.

«Самые сильные удары в РПЛ, очевидно, были у Халка. Он мне два забил на «Петровском»: один в дальний угол, а потом в ближнюю девятку.

Вроде ты занял позицию, все нормально, но мяч летит так сильно и так точно, что вообще половину не успеваешь увидеть. Кажется, никто так сильно мне не бил никогда», – сказал Акинфеев.