Орлов упрекнул игрока «Зенита» в непрофессионализме

Журналист Геннадий Орлов раскритиковал полузащитника «Зенита» Вендела.

«Вендел получил желтую карточку и теперь пропустит важнейший матч с «Краснодаром». Непрофессионально с его стороны!

Зачем так прыгать ногами в соперника в центре поля? Вообще-то за такое штрафуют. На носу же важнейший матч.

При этом Нино апеллировал к судье. Зачем? Карточка – очевидная. Я же был на трибуне. Когда болельщики покидали стадион, все только задавались вопросом: а кто же теперь заменит Вендела?

Моя версия? Тренерам виднее. Но если поправится Дуглас Сантос, то его можно использовать в середине поля. Он же играл уже на этой позиции, хорошо получалось.

Ахметов? Нет, в него я не особо верю. Увы, не убеждает. На него рассчитывать не стоит. Коваленко больше бегает, но пока молод, сыроват. Есть еще Васильев. Посмотрим. Все решит Семак», – сказал Орлов.