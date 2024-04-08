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    Орлов упрекнул игрока «Зенита» в непрофессионализме

    Журналист Геннадий Орлов раскритиковал полузащитника «Зенита» Вендела.

    «Вендел получил желтую карточку и теперь пропустит важнейший матч с «Краснодаром». Непрофессионально с его стороны!

    Зачем так прыгать ногами в соперника в центре поля? Вообще-то за такое штрафуют. На носу же важнейший матч.

    При этом Нино апеллировал к судье. Зачем? Карточка – очевидная. Я же был на трибуне. Когда болельщики покидали стадион, все только задавались вопросом: а кто же теперь заменит Вендела?

    Моя версия? Тренерам виднее. Но если поправится Дуглас Сантос, то его можно использовать в середине поля. Он же играл уже на этой позиции, хорошо получалось.

    Ахметов? Нет, в него я не особо верю. Увы, не убеждает. На него рассчитывать не стоит. Коваленко больше бегает, но пока молод, сыроват. Есть еще Васильев. Посмотрим. Все решит Семак», – сказал Орлов.

    • «Краснодар» примет «Зенит» 13 апреля.
    • Южане идут вторыми в РПЛ, отставая от действующего чемпиона на 1 очко.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.04.2024 20:55
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    Комментарии (39)
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    Desma
    1712600759
    Нет Венделу замены. Вся надежда на Клаудиньо, но он должен быть в настроении. Иначе середину поля провалим.........
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    СпорЦмен
    1712601358
    Только Васильеч может выдать 40% Венделя. :(
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    СпорЦмен
    1712601848
    Я, вообще не понимаю, на куй его выпустили с аутсайдером, перед игрой с Краснодыром?
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    Дубина
    1712602097
    Гена начал цыганей гнобить -правильно все!!
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    Suvorov71
    1712602583
    Да ладно сикать помойные, уже судьи получили рекомендации от промкваса, так что эта игра просто формальность, все решено на высоком уровне, так что радуйтесь вонючки помойные
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    Semenycch
    1712602892
    Орлов вообще из ума выжил? Вендел поскользнулся, как и Мостовой и Педро в этом матче. По этому получился жесткий подкат. Вообще на Крестовском удивительно плохой газон!
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    TIMOTHY
    1712606258
    Без Вендела выиграем
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    Empers100--google
    1712638587
    Возможно что Ахметов специально перешёл в Зенит конкретно под матч с Краснодаром, чтобы слить игру? Он же сказал что "вертел" Зенит? У Краснодара проблемы в обороне, а у Зенита - в нападении. Если у Кассьерры не пойдёт, а Педро закроют, то, скорее всего, будет поражение.
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