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    • Футболист «Зенита»: «Посмеялся над интервью Кузяева на французском»

    Футболист «Зенита»: «Посмеялся над интервью Кузяева на французском»

    Вингер «Зенита» Андрей Мостовой высказался о том, что его бывший одноклубник Далер Кузяев дал интервью на французском языке.

    • Это произошло после матча «Гавра» с «Лансом».
    • Кузяев во французском клубе с прошлого лета.
    • В сезоне Лиги 1 полузащитник провел 23 матча, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.

    «Посмеялся над интервью Далера. Но он огромный молодец, что не застеснялся. Вышел на телевидение и показал свой уровень.

    Зная Далера, ему много не надо во Франции. Тренировка, фортепиано он любит, а теперь и французский появился», – заявил Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.04.2024 19:19
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    Комментарии (3)
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    Боров навоз
    1712594773
    Смелость города берёт, все делают ошибки когда учатся. Кузяев молодца будет на следующий сезон трещать по французски.
    Ответить
    FCSpartakM
    1712598138
    Кузяев чемпионате Франции дает интервью, а Мостовой так и сидит на банке зенита под чунга-чангами
    Ответить
    Semenycch
    1712599593
    Кузяев во многом красавчик. И в том, что не боится показаться смешным!
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