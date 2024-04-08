Футболист «Зенита»: «Посмеялся над интервью Кузяева на французском»

Вингер «Зенита» Андрей Мостовой высказался о том, что его бывший одноклубник Далер Кузяев дал интервью на французском языке.

Это произошло после матча «Гавра» с «Лансом».

Кузяев во французском клубе с прошлого лета.

В сезоне Лиги 1 полузащитник провел 23 матча, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.

«Посмеялся над интервью Далера. Но он огромный молодец, что не застеснялся. Вышел на телевидение и показал свой уровень.

Зная Далера, ему много не надо во Франции. Тренировка, фортепиано он любит, а теперь и французский появился», – заявил Мостовой.