Реакция Мостового на голевые ошибки Лещука в дерби «Динамо» – «Спартак»

Александр Мостовой прокомментировал ошибки вратаря «Динамо» Игоря Лещука в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака».

Лещук дважды ошибся, отбивая мяч перед собой.

В обоих случаях забил Александр Соболев.

«Динамо» проиграло со счетом 1:2.

«Во что футбол превратил Лещук в матче со «Спартаком» непонятно вообще. Такие вещи тяжело объяснить. Это даже не ошибки, это детский садик.

Я был в шоке, когда увидел эти моменты. Как он умудрился руками не поймать такие легкие мячи? Просто кошмар. «Динамо» жаль, конечно», – сказал Мостовой.