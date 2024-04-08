Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Новости
    • Реакция Мостового на голевые ошибки Лещука в дерби «Динамо» – «Спартак»

    Реакция Мостового на голевые ошибки Лещука в дерби «Динамо» – «Спартак»

    Александр Мостовой прокомментировал ошибки вратаря «Динамо» Игоря Лещука в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака».

    • Лещук дважды ошибся, отбивая мяч перед собой.
    • В обоих случаях забил Александр Соболев.
    • «Динамо» проиграло со счетом 1:2.

    «Во что футбол превратил Лещук в матче со «Спартаком» непонятно вообще. Такие вещи тяжело объяснить. Это даже не ошибки, это детский садик.

    Я был в шоке, когда увидел эти моменты. Как он умудрился руками не поймать такие легкие мячи? Просто кошмар. «Динамо» жаль, конечно», – сказал Мостовой.

    Новости по теме
    Мостовой сравнил уровень жизни в России и Европе 1
    Мостовой поделился ожиданиями от матча «Реал» — «Манчестер Сити»: «Тягомотина будет» 1
    Мостовой оценил игру Пиняева в этом сезоне
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2024 16:48
    Рекомендуем
    Комментарии (11)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    СпорЦмен
    1712585192
    Денег на судей не хватило, проплатили Лещука.
    Ответить
    SuperNils
    1712585324
    Лещук со стадиона случайно не на новенькой Ламборгини уезжал?
    Ответить
    ivany4
    1712585898
    Оказывается Мостовой у нас не только знатный тренер, но и замечательный вратарь! Пора уже Александру собрать пресс конференцию и рассказать обо всех своих достоинствах. Что бы не шокировать публику своими талантами в дальнейшем.
    Ответить
    порт
    1712591753
    Чем больше говорит Мостовой, тем ближе приближается к больничной палате.
    Ответить
    Боров навоз
    1712594856
    Казёл продажная!
    Ответить
    Игорь N5
    1712603110
    Даже Марцел Личка признал, что причина голов - ошибки вратаря. Мнение Мостового аналогичное. Но местные скудоумы до посинения будут высмеивать Мостового, просто потому, что они скудоумы, и их тут целое стадо, мычащее в унисон в объединяющем их коллективном бессознательном экстазе.
    Ответить
    raritet
    1712604301
    Ну лично я бы за такие деньги взял бы и сам зашел бы в ворота с мячом. Имеет место быть . Ведь каждый имеет право немного заработать.
    Ответить
    гнида тарасовская
    1712671014
    Какой удобный Лещук ! И в Зенит говном покидаться и Спартаку "величие" вернуть . Не бедный поди .
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+