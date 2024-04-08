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    Черчесов сказал, где хочет тренировать

    Станислав Черчесов прояснил, где собирается работать – в России или за границей.

    – Верно ли на сегодня будет сказать, что предложений сесть за стол переговоров от российских клубов вы не получали?

    – Из российских – да. А из зарубежных есть звонки, смс, надо пообщаться, приехать, прилететь.

    Хочется пока в это неспокойное время не где‑то работать, а у себя в стране и быть полезным своей стране. Никаких серьезных разговоров на эту тему нет.

    • Летом Черчесова уволили из «Ференцвароша».
    • С 2016 по 2021 год он возглавлял сборную России.
    • До этого тренировал «Спартак», «Динамо», «Ахмат», «Амкар», «Легию».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.04.2024 15:41
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    Комментарии (13)
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    СпорЦмен
    1712581474
    Главное, чтобы Абаскаль остался в срамтаке! Черчесов не интересен.
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    Semenycch
    1712582307
    Место у парнокопытных может освободиться?
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    saf05
    1712583023
    Намекает на Спартак.
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    Каратель
    1712586841
    Смс???? Полевой командир точно контужен...сейчас же в моде почтовые голуби))))
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    СПОРТ 21 века
    1712592285
    Я бы позвонил если бы являлся фанатом Балтики. Им нужен именно такой тренер. Видно, что команда плывёт и плывёт сильно. На скамейке сидят лидеры , в поле играют солдаты или, лучше сказать, рабы. В каждом матче одни теже люди, хотя есть хорошие футболисты, которые бились на равных с Краснодаром. Даже комментатор Неценко во время игры с Зенитом это отметил. Игнашевич уже своё отработал и сейчас он только топит Балтику в Первую лигу. Им нужен свежий взгляд на их игру. Черчесов сидит без дела, позовите. Поможет! Тем более он сам говорил, что в Калининград ещё вернётся, когда там играла сборная России и, кстати, ни разу не проиграла и не пропустила даже мяча . Почти наверняка он бы не отказал помочь этому городу остаться в высшей лиге.
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