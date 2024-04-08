Черчесов сказал, где хочет тренировать

Станислав Черчесов прояснил, где собирается работать – в России или за границей.

– Верно ли на сегодня будет сказать, что предложений сесть за стол переговоров от российских клубов вы не получали?

– Из российских – да. А из зарубежных есть звонки, смс, надо пообщаться, приехать, прилететь.

Хочется пока в это неспокойное время не где‑то работать, а у себя в стране и быть полезным своей стране. Никаких серьезных разговоров на эту тему нет.