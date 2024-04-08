Акинфеева поздравили с 38-летием в раздевалке ЦСКА

Сегодня, 8 апреля, капитану ЦСКА Игорю Акинфееву исполнилось 38 лет.

Вратаря поздравили в раздевалке команды. Главный тренер Владимир Федотов произнес речь.

«Ни для кого не секрет, что у Владимировича сегодня 18-летие. Очередное, да? Мы его сердечно поздравляем, желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов.

И чтобы цвет подарочной рамки [Акинфееву подарили портрет] воплотился в седьмое чемпионское золото», – сказал Федотов.