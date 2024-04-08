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    Акинфеева поздравили с 38-летием в раздевалке ЦСКА

    Сегодня, 8 апреля, капитану ЦСКА Игорю Акинфееву исполнилось 38 лет.

    Вратаря поздравили в раздевалке команды. Главный тренер Владимир Федотов произнес речь.

    «Ни для кого не секрет, что у Владимировича сегодня 18-летие. Очередное, да? Мы его сердечно поздравляем, желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов.

    И чтобы цвет подарочной рамки [Акинфееву подарили портрет] воплотился в седьмое чемпионское золото», – сказал Федотов.

    • Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
    • Он дебютировал в 2003 году.
    • Статистика голкипера: 761 матч, 686 пропущенных голов.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    08.04.2024 15:15
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