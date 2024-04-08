Вице-спикер Госдумы призвал к срочной отставке Абаскаля из «Спартака»

Александр Жуков, вице-спикер Госдумы и болельщик «Спартака», призвал к отставке главного тренера Гильермо Абаскаля.

«У «Спартака» неплохой состав, но такое впечатление, что нет взаимопонимания между игроками.

Перспективы Абаскаля? Уже говорил, что надо было давно его убирать из клуба. На мой взгляд, чем быстрее, тем лучшее, потому что клуб сможет как следует подготовиться к следующему сезону. Чем быстрее найдут замену Абаскалю, тем лучше», – сказал Жуков.