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    • Вице-спикер Госдумы призвал к срочной отставке Абаскаля из «Спартака»

    Вице-спикер Госдумы призвал к срочной отставке Абаскаля из «Спартака»

    Александр Жуков, вице-спикер Госдумы и болельщик «Спартака», призвал к отставке главного тренера Гильермо Абаскаля.

    «У «Спартака» неплохой состав, но такое впечатление, что нет взаимопонимания между игроками.

    Перспективы Абаскаля? Уже говорил, что надо было давно его убирать из клуба. На мой взгляд, чем быстрее, тем лучшее, потому что клуб сможет как следует подготовиться к следующему сезону. Чем быстрее найдут замену Абаскалю, тем лучше», – сказал Жуков.

    • Испанец в «Спартаке» 2 года.
    • Остался год контракта.
    • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.04.2024 10:58
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    Комментарии (24)
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    Цугундeр
    1712567189
    " Делом надо заниматься, дорогой мой, делом..." (с)
    Ответить
    Igr-Rоmanyuta-google
    1712568078
    Уволить надо было ещё зимой ! Профессионализма в его голове -0
    Ответить
    Plyash
    1712568620
    Г.Д.-юшник Жуков,ты делом лучше в палате у себя занимайся,не лезь в спорт...
    Ответить
    Андрей Геннадьевич-Пантил
    1712572744
    Жуков, иди тренируй ****
    Ответить
    mahan
    1712574218
    Так и есть. Абаскаль не тренер, игры нет.
    Ответить
    ФК Пупсик
    1712580659
    А в думе больше нечем заниматься чем спартаком?
    Ответить
    vvv123
    1712581481
    Свини даже в Госдума пролезли. Это же надо же!
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    timon2401
    1712583914
    " У Спартака не плохой состав".. Он с кем сравнивает? С Динамо Брянск или ФК Смоленск??? Придёт условный Черчесов или Карпин, что потом, легионеры не играют?? Срочно заменить на паспортистов типа неплохого Умярова или Литвинова??
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    ABF
    1712588393
    Жуков, у вас в Думе вроде тоже неплохой состав, но за двадцать лет нам лучше не стало! Может дело в тренере?
    Ответить
    Aleks-Romanoff-yandex
    1712652748
    Все верно! Как бы он не был неправ как часть депутаткорпуса, а по болещицки он прав... Примерно уже год Абаскаль переработал, у него уже весной того года не получалось и надо было убирать в апреле-мае)
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