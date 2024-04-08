Червиченко – о Лещуке: «В рядах «Динамо» затесался изменник, пусть руководство разбирается»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил исход матча 23-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» (1:2).

«Спартак» уступал до 74-й минуты.

Потом дубль оформил Александр Соболев после ошибок вратаря Игоря Лещука.

«Динамо» отстает от 1-го места на 6 очков.

«Динамо» полностью переигрывало «Спартак». Ничья была «Спартаку» даже за счастье. Но в рядах «Динамо» затесался изменник. Когда залетает один такой, то можно говорить про случайность. Но когда два таких… У нас это называли, что кто-то сдаeт матчи. Пусть руководители «Динамо» разбираются, как их вратарь умудрился привезти два таких мяча.

Мне кажется, большой проблемой для «Динамо» ещe стал выход Смолова в конце игры. Это просто тормоз, который тащил команду назад, и испортил всe, что можно. Лещук и Смолов – это похороны сегодняшнего «Динамо», – сказал Червиченко.