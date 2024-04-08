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    • Червиченко – о Лещуке: «В рядах «Динамо» затесался изменник, пусть руководство разбирается»

    Червиченко – о Лещуке: «В рядах «Динамо» затесался изменник, пусть руководство разбирается»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил исход матча 23-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» (1:2).

    • «Спартак» уступал до 74-й минуты.
    • Потом дубль оформил Александр Соболев после ошибок вратаря Игоря Лещука.
    • «Динамо» отстает от 1-го места на 6 очков.

    «Динамо» полностью переигрывало «Спартак». Ничья была «Спартаку» даже за счастье. Но в рядах «Динамо» затесался изменник. Когда залетает один такой, то можно говорить про случайность. Но когда два таких… У нас это называли, что кто-то сдаeт матчи. Пусть руководители «Динамо» разбираются, как их вратарь умудрился привезти два таких мяча.

    Мне кажется, большой проблемой для «Динамо» ещe стал выход Смолова в конце игры. Это просто тормоз, который тащил команду назад, и испортил всe, что можно. Лещук и Смолов – это похороны сегодняшнего «Динамо», – сказал Червиченко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.04.2024 10:30
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    Комментарии (11)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712561748
    Только так хряки могут побеждать. Либо подкуп, либо занос в судейскую. Гыгыгы
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    Plyash
    1712562989
    Можно рассуждать об ошибках,вопиющих ошибках,но говорить о предательстве или сдаче игры может только настоящий идиот и придурок.А до этого Лещук что,кофе в рамке пил? Дал бы Лещук за такие слова Червяку по е@альничку и был бы прав.
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    JTherry
    1712563249
    чтобы забивать, надо хотя бы раз попадать в створ ворот, что Игнатов и сделал, а Соболев добил, отскочившие мячи от Лещука (не научили парня в ДЮСШ, куда надо отбивать такие мячи)... Червю лишь бы свой "пятак" вставить, в каждой пи@де затычка: у днища ещё Паршивлюк из "бывших" играет, и в Спартаке - Зобнин тоже раньше дно пробивал до их вылета в ФНЛ... спасибо, что есть "такая" бестрофейная динама..!)
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    FCSpartakM
    1712563621
    Ну Динамо сами виноваты. По сути у них был момент с штангой и блокировкой Бабича, да выход Тюкавина, где скорее всего был оффсайд. То есть Динамо тупо не стало додавливать. В дерби надо реализовывать моменты. Если вспомнить матч со счетом 3-3, то там Спартак так же возил весь матч, но сам себе назабивал голы.
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    Ганнибал Лектор
    1712563859
    Да не, он просто вынуждает Радимова писать хайповые посты в телеге)))
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    моэм
    1712563989
    Налицо " нечистая игра " ...и вне зависимости ни от чего , прокуратура обязана возбудить дело по факту "мошенничество" ....а скорее всего не возбудит , потому что в России мошеннические комбинации обычно называются бизнесом , хотя на западе за это сажают .
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    Скай
    1712566715
    Червяк вяк вяк, БЗДИнит фу фу..
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