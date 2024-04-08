Смородская дала кличку Абаскалю и призвала к срочной его отставке из «Спартака»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила матч «Спартака» против «Динамо» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

«Игра «Спартака» была просто ужасна, не хватает мастерства, фолы без конца. Это что вообще такое? Что Абаскаль сделал для «Спартака»? Игроки выглядели так, как будто первый раз играли друг с другом. Отвратительная игра!

Я минимум полгода говорю, что Абаскаля надо убирать как можно скорее. Даже кличку ему дала – Хлестаков, потому что тренер абсолютно ничего не умеет и даже не знает, кого заменять, как ротировать состав», – сказала Смородская.