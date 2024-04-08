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    • Смородская дала кличку Абаскалю и призвала к срочной его отставке из «Спартака»

    Смородская дала кличку Абаскалю и призвала к срочной его отставке из «Спартака»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила матч «Спартака» против «Динамо» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

    «Игра «Спартака» была просто ужасна, не хватает мастерства, фолы без конца. Это что вообще такое? Что Абаскаль сделал для «Спартака»? Игроки выглядели так, как будто первый раз играли друг с другом. Отвратительная игра!

    Я минимум полгода говорю, что Абаскаля надо убирать как можно скорее. Даже кличку ему дала – Хлестаков, потому что тренер абсолютно ничего не умеет и даже не знает, кого заменять, как ротировать состав», – сказала Смородская.

    • Испанец в «Спартаке» 2 года.
    • Остался год контракта.
    • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.

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    Источник: Metaratings

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    08.04.2024 10:15
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    Комментарии (13)
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    Fialet
    1712564670
    Сумасбродская опять серет.
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    Mirak92
    1712564698
    Ей бы **....ик свой не открывать )
    Ответить
    ivany4
    1712566608
    Для Справки. За один сезон Абаскаль стал бронзовым призером РПЛ. Чего добилась Смородская и за какое время. будучи одним из руководителей Локо? Специально не слежу, поэтому и спрашиваю, что бы оценить уровень такого "эксперта".))
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    sochi-2013
    1712569613
    Теперь точно надо оставлять.
    Ответить
    САДЫЧОК
    1712571971
    О, баба Клёпа про Спартак говорит!
    Ответить
    balam
    1712575119
    одно слово-жаба
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    James--google
    1712578990
    Чего там эта жирная баба вякает? Вот ещё футбольный эксперт! Никто тебя, жаба, не слушает и не будет слушать! Эксперт того же масштаба, что валютная проститутка Зарема!
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    BAIv
    1712579147
    Тетя Оля иди в поровозе порули!
    Ответить
    Андрей Геннадьевич-Пантил
    1712582240
    Она умеет все!
    Ответить
    ФК Пупсик
    1712595680
    Зарему в тренерши, смородскую в помощницы!!!
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