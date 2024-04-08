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    • «Удинезе» – «Интер»: прогноз на матч 31 тура Серии А, 8 апреля

    «Удинезе» – «Интер»: прогноз на матч 31 тура Серии А, 8 апреля

    В понедельник, 8 апреля, в 31-м туре итальянской Серии А сыграют «Удинезе» и «Интер». Матч пройдет в Удине, начало – в 21:45 (мск).

    «Удинезе»

    Команда Габриеле Чоффи располагается на 14-м месте в Серии А, набрав 28 очков. Хозяева предстоящей игры добыли 4 победы, 16 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей 29:45.

    От зоны вылета команда оторвалась на 3 очка.

    «Интер»

    «Интер» набрал 70 очков и занимает 1-е место в таблице. Подопечные Симоне Индзаги одержали 25 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 73:14.

    Отрыв от ближайшего преследователя – 14 пунктов, так что чемпионство почти в кармане.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

    • 09.12.23 «Интер» – «Удинезе» – 4:0;
    • 18.02.23 «Интер» – «Удинезе» – 3:1;
    • 18.09.22 «Удинезе» – «Интер» – 3:1;
    • 01.05.22 «Удинезе» – «Интер» – 1:2;
    • 31.10.21 «Интер» – «Удинезе» – 2:0.

    Прогноз на матч «Удинезе» – «Интер»

    «Удинезе» будет сложно что-либо противопоставить лидеру чемпионата. Наш прогноз – Ф2 (-1,5) с коэффициентом 2.20.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.04.2024 10:13
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