В понедельник, 8 апреля, в 31-м туре итальянской Серии А сыграют «Удинезе» и «Интер». Матч пройдет в Удине, начало – в 21:45 (мск).

«Удинезе»

Команда Габриеле Чоффи располагается на 14-м месте в Серии А, набрав 28 очков. Хозяева предстоящей игры добыли 4 победы, 16 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей 29:45.

От зоны вылета команда оторвалась на 3 очка.

«Интер»

«Интер» набрал 70 очков и занимает 1-е место в таблице. Подопечные Симоне Индзаги одержали 25 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 73:14.

Отрыв от ближайшего преследователя – 14 пунктов, так что чемпионство почти в кармане.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

Прогноз на матч «Удинезе» – «Интер»

«Удинезе» будет сложно что-либо противопоставить лидеру чемпионата. Наш прогноз – Ф2 (-1,5) с коэффициентом 2.20.