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    «Динамо» Киев – «ЛНЗ»: прогноз на матч 23 тура УПЛ, 8 апреля

    В понедельник, 8 апреля, киевское «Динамо» примет дома «ЛНЗ». Игра состоится в рамках 23 тура УПЛ и начнется в 15:30 по московскому времени.

    «Динамо »

    Подопечные Александра Шовковского идут на третьем месте с 44 очками. Команда выиграла 14 матчей, дважды сыграла вничью и потерпела четыре поражения. Киевляне забили 49 голов и пропустили 22 мяча. В прелылущем туре команда обыграла «Зарю» со счетом 0:3, в целом коллектив не проигрывает на протяжении 13 матчей кряду.

    «ЛНЗ»

    Середняк национального первенства занимает девятое место в турнирной таблице. Команда имеет в своем активе 25 очков. «ЛНЗ» выиграл шесть матчей, в семи встречах сыграл вничью и потерпел девять поражений. Команда забила 21 гол и пропустила 26 мячей.

    Прогноз на матч «Динамо» – «ЛНЗ»

    История противостояния команд насчитывает один матч, в котором киевляне обыграли соперника со счетом 4:2. В предстоящей встрече фаворит очевиден – столичный клуб обыграет «ЛНЗ» с комфортным для себя счетом – X1 (1.31), ТБ 2.5 (1.70), ОЗ нет (1.65).

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.04.2024 09:58
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