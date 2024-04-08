В понедельник, 8 апреля, киевское «Динамо» примет дома «ЛНЗ». Игра состоится в рамках 23 тура УПЛ и начнется в 15:30 по московскому времени.

«Динамо »

Подопечные Александра Шовковского идут на третьем месте с 44 очками. Команда выиграла 14 матчей, дважды сыграла вничью и потерпела четыре поражения. Киевляне забили 49 голов и пропустили 22 мяча. В прелылущем туре команда обыграла «Зарю» со счетом 0:3, в целом коллектив не проигрывает на протяжении 13 матчей кряду.

«ЛНЗ»

Середняк национального первенства занимает девятое место в турнирной таблице. Команда имеет в своем активе 25 очков. «ЛНЗ» выиграл шесть матчей, в семи встречах сыграл вничью и потерпел девять поражений. Команда забила 21 гол и пропустила 26 мячей.

Прогноз на матч «Динамо» – «ЛНЗ»

История противостояния команд насчитывает один матч, в котором киевляне обыграли соперника со счетом 4:2. В предстоящей встрече фаворит очевиден – столичный клуб обыграет «ЛНЗ» с комфортным для себя счетом – X1 (1.31), ТБ 2.5 (1.70), ОЗ нет (1.65).