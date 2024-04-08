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    «Кривбасс» – «Ворскла»: прогноз на матч 23 тура УПЛ, 8 апреля

    В понедельник, 8 апреля, в 23-м туре УПЛ сыграют «Кривбасс» и «Ворскла». Матч пройдет в Кривом Роге, начало – в 18:00 (мск).

    «Кривбасс»

    Команда Юрия Вернидуба занимает 2-е место в УПЛ, набрав 46 очков. «Кривбасс» добыл 14 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей 40:22.

    С лидером чемпионата команда имеет одинаковое количество очков, сыграв на 2 игры больше.

    «Ворскла»

    «Ворскла» набрала 29 очков и занимает 7-е место в таблице. Подопечные Сергея Долганского добыли 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 22:33.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в УПЛ:

    • 23.09.23 «Ворскла» – «Кривбасс» – 1:4;
    • 19.05.23 «Ворскла» – «Кривбасс» – 1:0;
    • 09.11.22 «Кривбасс» – «Ворскла» – 1:0;
    • 18.11.12 «Кривбасс» – «Ворскла» – 3:2;
    • 15.07.12 «Ворскла» – «Кривбасс» – 0:1.

    Прогноз на матч «Кривбасс» – «Ворскла»

    Полтавчане провели трудный кубковый матч на этой неделе, поэтому на всю игру с «Кривбассом» их может не хватить. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 2.20.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.04.2024 09:43
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