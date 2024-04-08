В понедельник, 8 апреля, в 23-м туре УПЛ сыграют «Кривбасс» и «Ворскла». Матч пройдет в Кривом Роге, начало – в 18:00 (мск).
«Кривбасс»
Команда Юрия Вернидуба занимает 2-е место в УПЛ, набрав 46 очков. «Кривбасс» добыл 14 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей 40:22.
С лидером чемпионата команда имеет одинаковое количество очков, сыграв на 2 игры больше.
«Ворскла»
«Ворскла» набрала 29 очков и занимает 7-е место в таблице. Подопечные Сергея Долганского добыли 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 22:33.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в УПЛ:
- 23.09.23 «Ворскла» – «Кривбасс» – 1:4;
- 19.05.23 «Ворскла» – «Кривбасс» – 1:0;
- 09.11.22 «Кривбасс» – «Ворскла» – 1:0;
- 18.11.12 «Кривбасс» – «Ворскла» – 3:2;
- 15.07.12 «Ворскла» – «Кривбасс» – 0:1.
Прогноз на матч «Кривбасс» – «Ворскла»
Полтавчане провели трудный кубковый матч на этой неделе, поэтому на всю игру с «Кривбассом» их может не хватить. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 2.20.