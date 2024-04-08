В понедельник, 8 апреля, в 23-м туре УПЛ сыграют «Кривбасс» и «Ворскла». Матч пройдет в Кривом Роге, начало – в 18:00 (мск).

«Кривбасс»

Команда Юрия Вернидуба занимает 2-е место в УПЛ, набрав 46 очков. «Кривбасс» добыл 14 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей 40:22.

С лидером чемпионата команда имеет одинаковое количество очков, сыграв на 2 игры больше.

«Ворскла»

«Ворскла» набрала 29 очков и занимает 7-е место в таблице. Подопечные Сергея Долганского добыли 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 22:33.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в УПЛ:

Прогноз на матч «Кривбасс» – «Ворскла»

Полтавчане провели трудный кубковый матч на этой неделе, поэтому на всю игру с «Кривбассом» их может не хватить. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 2.20.