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    • Червиченко – о Лещуке: «В таких ситуациях говорят, что вратарь сдал матч»

    Червиченко – о Лещуке: «В таких ситуациях говорят, что вратарь сдал матч»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил исход матча 23-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» (1:2).

    • «Спартак» уступал до 74-й минуты.
    • Потом дубль оформил Александр Соболев после ошибок вратаря Игоря Лещука.
    • «Динамо» отстает от 1-го места на 6 очков.

    «По игре ничья «Спартаку» была бы за счастье, потому что «Динамо» в одну калитку обыгрывало, но Константину Тюкавину чуть-чуть не повезло, а дальше уже пусть руководство «Динамо» разбирается. В таких ситуациях говорят, что вратарь сдал матч. Один такой подарок можно сделать, но два – это уже точно какая-то не ошибка, а закономерность.

    Продолжили агонию этого рыжего парня, который скачет на бровке и ничего более. Никакой стройной игры, исключительно желание футболистов, которые додавили, а дальше – не знаю, они так исполнили или Лещук постарался. «Спартак» выше не поднимется. Он и здесь-то не должен был подниматься, если бы не веселье от вратаря «Динамо», то и сегодня бы проиграли», – сказал Червиченко.

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    Источник: Metaratings

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    07.04.2024 22:59
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    Комментарии (13)
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    шахта Заполярная
    1712521231
    А что, кроме палкожопых педикулезников кто то еще внимание обращает на червя
    Ответить
    СпорЦмен
    1712523080
    Стыдно за хряков, позор.
    Ответить
    Plyash
    1712523392
    Дурак ты Червяк - а кто пробить по воротам позволил,а кто на подборе кипера не подстраховал?Ведь первые удары он отбил,а далее мяч киперу уже не подконтрольный. Виноваты все.
    Ответить
    ФК Пупсик
    1712525806
    Так у локойла бабла не мерено, вот и подкупили!!!
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    Номэд
    1712543950
    У вшивых бомбит...
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    Скай
    1712550789
    Червяк, ну ты и долбо.б. Чего все на вратаря валить, а где защитники были, куда смотрели.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712557219
    Червиченко метко подметил. Вся страна видела этот позор. Гыгыгы
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    моэм
    1712560155
    Обвинение в сдаче могло бы прозвучать уже первой детской ошибки , но после второй , когда мяч еле прикатился и дураку ясно что вратарь "замазан" на ставках....да и слова Соболева " голы не пахнут " , прозвучавшие как бы ни к чему , намекают на "нечистую игру" ....к примеру в Италии за такое привлекли к суду , конечно если бы фанаты не разорвали бы его на мелкие части .
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    FCSpartakM
    1712564282
    Лещук некий аналог Джанаева, который в 09 году убил интригу своими ляпами
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    гнида тарасовская
    1712672456
    Не сдал - продал .
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