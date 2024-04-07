Червиченко – о Лещуке: «В таких ситуациях говорят, что вратарь сдал матч»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил исход матча 23-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» (1:2).

«Спартак» уступал до 74-й минуты.

Потом дубль оформил Александр Соболев после ошибок вратаря Игоря Лещука.

«Динамо» отстает от 1-го места на 6 очков.

«По игре ничья «Спартаку» была бы за счастье, потому что «Динамо» в одну калитку обыгрывало, но Константину Тюкавину чуть-чуть не повезло, а дальше уже пусть руководство «Динамо» разбирается. В таких ситуациях говорят, что вратарь сдал матч. Один такой подарок можно сделать, но два – это уже точно какая-то не ошибка, а закономерность.

Продолжили агонию этого рыжего парня, который скачет на бровке и ничего более. Никакой стройной игры, исключительно желание футболистов, которые додавили, а дальше – не знаю, они так исполнили или Лещук постарался. «Спартак» выше не поднимется. Он и здесь-то не должен был подниматься, если бы не веселье от вратаря «Динамо», то и сегодня бы проиграли», – сказал Червиченко.