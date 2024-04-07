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    • Абаскаль прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Динамо»

    Абаскаль прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Динамо»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил волевую победу над «Динамо» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

    • «Спартак» уступал в счете до 74-й минуты.
    • Потом Александр Соболев оформил дубль.
    • Согласно инсайду Ивана Карпова, Абаскаля в ближайшие дни уволят.

    – Хочу поблагодарить ребят за веру. То, как они играли, боролись, сражались на поле. В последнее время результат не приходил, но ребята показали свой характер.

    – Что позволило переломить ход матча?

    – Хочу отметить, что в первом тайме мы доминировали на поле, не хватало только финального решения. В перерыве мы это скорректировали. Ну и Саша Соболев феноменально сыграл.

    Ребята показали, что они могут бороться. Что они сражаются и бьются. Это означает, что команда есть и команда готова биться.

    Побеждает вся команда. Не только тот, кто завершает. Этот результат – заслуга всех.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.04.2024 22:23
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Pourquoi pas
    1712517991
    Хочу поблагодарить ребят за веру... Лещука благодари!
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    Sky Spartak
    1712518252
    Ужасная игра Спартака....Лещук подарил победу...
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    Suvorov71
    1712518443
    Если честно, не видел где Спартак доминировал, была равная игра даже динамики выглядили получше
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    saf05
    1712518564
    Феноменально сыграл Лещук, а Соболь бревно.
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    СпорЦмен
    1712523762
    Ну теперь то всем ясно, что Абаскаль должен остаться еще на 1 сезон. :)))
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    ss21
    1712538203
    Абаскаль удачно выпустил сразу 4 игрока, а Динамо выдохлось. Толи Абаскаль гений, толи зашла полная шара.
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    САНЁК17
    1712564016
    Аббас калл, ворота сделали больше как ты и говорил
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