Абаскаль прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил волевую победу над «Динамо» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

«Спартак» уступал в счете до 74-й минуты.

Потом Александр Соболев оформил дубль.

Согласно инсайду Ивана Карпова, Абаскаля в ближайшие дни уволят.

– Хочу поблагодарить ребят за веру. То, как они играли, боролись, сражались на поле. В последнее время результат не приходил, но ребята показали свой характер.

– Что позволило переломить ход матча?

– Хочу отметить, что в первом тайме мы доминировали на поле, не хватало только финального решения. В перерыве мы это скорректировали. Ну и Саша Соболев феноменально сыграл.

Ребята показали, что они могут бороться. Что они сражаются и бьются. Это означает, что команда есть и команда готова биться.

Побеждает вся команда. Не только тот, кто завершает. Этот результат – заслуга всех.