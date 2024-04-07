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    Реакция директора «Динамо» на поражение от «Спартака»

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в 23-м туре РПЛ.

    • «Динамо» вело в счете до 74-й минуты.
    • Москвичи отстают от 1-го места на 6 очков.
    • Впереди у «Динамо» матч 24-го тура против «Урала».

    – Получилось не как в последних матчах, скорее, игра была неплохой для нас. Мы увидели улучшения, первые 60–70 минут играли хорошо, но непонятно, что случилось дальше. Результат сильно огорчает, все расстроены, но двигаемся дальше.

    – «Спартак» не заслужил победу?

    – Счет на табло, они играли до конца, доигрывали свои эпизоды и взяли три очка.

    – Лещука критикуют. Правильно ли сваливать вину на него одного?

    – Мы и в победах, и в поражениях являемся одним клубом. Результат является результатом всей команды. Какие‑то моменты мы не реализовали, и это был (виноват) не Игорь Лещук.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.04.2024 22:03
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    Комментарии (1)
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    neim
    1712539819
    ... "первые 60–70 минут играли хорошо," ... Хорошо, это когда за первые 60-70 минут забивают 3-4 гола, а потом доводят игру до победы. Ваши же импотенты, во главе с тренером болтуном, забив подаренный пенальти, практически успокоились и решили, что игра сделана. Гони этого Личку метлой поганой, он не может игроков мотивирвать, они у него по полю пешком ходят.
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