Реакция директора «Динамо» на поражение от «Спартака»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в 23-м туре РПЛ.

«Динамо» вело в счете до 74-й минуты.

Москвичи отстают от 1-го места на 6 очков.

Впереди у «Динамо» матч 24-го тура против «Урала».

– Получилось не как в последних матчах, скорее, игра была неплохой для нас. Мы увидели улучшения, первые 60–70 минут играли хорошо, но непонятно, что случилось дальше. Результат сильно огорчает, все расстроены, но двигаемся дальше.

– «Спартак» не заслужил победу?

– Счет на табло, они играли до конца, доигрывали свои эпизоды и взяли три очка.

– Лещука критикуют. Правильно ли сваливать вину на него одного?

– Мы и в победах, и в поражениях являемся одним клубом. Результат является результатом всей команды. Какие‑то моменты мы не реализовали, и это был (виноват) не Игорь Лещук.