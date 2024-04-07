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    • Чанов проанализировал ошибки Лещука в матче со «Спартаком»

    Чанов проанализировал ошибки Лещука в матче со «Спартаком»

    Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил ошибки голкипера «Динамо» Игоря Лещука в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

    • «Динамо» вело в счете до 74-й минуты.
    • Потом Лещук дважды отбил мяч на форварда «Спартака» Александра Соболева – у него дубль.
    • Игорь всю карьеру проводит в «Динамо».

    – Это ошибки. Надо быть уверенным на 100%, чтобы ловить мяч, если не уверен – нужно отбивать в сторону. Не скажу, что ошибки Лещука совершены на уровне ДЮСШ. Можно говорить, что руки не так поставил, ловил линией тела. Но ошибки получились ключевыми. Вратарь перегорел, хотел сделать как лучше, а получилось, как получилось.

    – Как быть тренеру: дать Лещуку сыграть в следующем матче или посадить на лавку передохнуть?

    – Если вратарь в команде номер один, он имеет право на ошибку. Вратари не железные, могут ошибаться, но потом исправляются. В «Динамо» же нет основного голкипера, наверное, в следующем матче сыграет другой вратарь.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.04.2024 21:57
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    Комментарии (3)
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    шахта Заполярная
    1712516396
    Не надо менять шило на мыло
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    Krics
    1712520010
    Звёздная болезнь она такая,ихмо.
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