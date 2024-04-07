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    Титов объяснил отсутствие голов «Спартака» в РПЛ в 2024 году

    Бывший спартаковец Егор Титов высказался о нерезультативности клуба в РПЛ в 2024 году.

    • «Спартак» – единственная команда РПЛ без голов в 2024 году.

    «Мало созидают. Как правило, против «Спартака» все играют от обороны, особенно дома. Не открою секрет, что хромает комбинационный футбол. Интересных решений практически нет. Команде нужны один-два футболиста класса Квинси Промеса.

    Я говорю про спортивную составляющую, а не те безобразия, которые его сейчас сопровождают. Оказывается, Промес для «Спартака» – такие же полкоманды, как вратарь в хоккее. Сейчас сравнили и увидели: креатива нет», – сказал Титов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.04.2024 10:59
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    Комментарии (4)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712478053
    А в итоге понаберут неликвид под типа Бонгонги, Угальде и прочий шлак. Гыгыгы
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    Cleaner
    1712482009
    Кривоногие нападающие и дырявая защита. Вот причины того безобразия, что показывает сейчас Спартак.
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    гууд
    1712484417
    спартак чемпион, чемпион = победитель.А если победитель известен зачем забивать?
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    alefreddy
    1712490516
    здесь все верно и добавить нечего одни среднего уровня игроки
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