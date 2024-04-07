Титов объяснил отсутствие голов «Спартака» в РПЛ в 2024 году

Бывший спартаковец Егор Титов высказался о нерезультативности клуба в РПЛ в 2024 году.

«Спартак» – единственная команда РПЛ без голов в 2024 году.

«Мало созидают. Как правило, против «Спартака» все играют от обороны, особенно дома. Не открою секрет, что хромает комбинационный футбол. Интересных решений практически нет. Команде нужны один-два футболиста класса Квинси Промеса.

Я говорю про спортивную составляющую, а не те безобразия, которые его сейчас сопровождают. Оказывается, Промес для «Спартака» – такие же полкоманды, как вратарь в хоккее. Сейчас сравнили и увидели: креатива нет», – сказал Титов.