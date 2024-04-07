В воскресном матче 32 тура английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Ливерпулем». Игру проведут 7 апреля и начнут в 17:30 по мск.

«Манчестер Юнайтед»

Команда тен Хаага идет на шестом месте с 48 очками. Коллектив выиграл 15 матчей, в трех встречах сыграл вничью и потерпел 12 поражений. «Манчестер Юнайтед» забил 43 гола и пропустил 44 мяча.

Коллектив идет на втором месте с 70 очками. Команда выиграла 21 матч, в семи играх сыграла вничью и потерпела два поражения. «Ливерпуль» забил 70 голов и пропустил 28 мячей. Команда на один балл отстает от лидирующего «Арсенала».

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»

В предыдущем туре «Манчестер Юнайтед» проиграл «Челси» (3:4), а «Ливерпуль» обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:1. В трех последних очных встречах команды по разу выиграли друг друга, а в одном поединке сыграли вничью.

Что касается прогноза на матч, то сделаем ставку на гостей – возьмем победу «Ливерпуля» с коэффом 1.65.