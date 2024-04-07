В воскресенье, 7 апреля, в 28-м туре французской Лиги 1 сыграют «Монако» и «Ренн». Игра состоится в Монако, начало – в 18:05 (мск).
«Монако»
Команда Ади Хюттера набрала 49 очков располагается на 3-м месте в Лиге 1. Хозяева предстоящей игры добыли 14 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей 52:38.
«Монако» отстает от 2-го места на 1 очко.
«Ренн»
«Ренн» набрал 39 очков в 27 играх и занимает 8-е место. Подопечные Жюльена Стефана добыли 10 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 40:33.
Отставание команды от еврокубкового 6-го места составляет 3 очка.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:
- 09.12.23 «Ренн» – «Монако» – 1:2;
- 27.05.23 «Ренн» – «Монако» – 2:0;
- 13.08.22 «Монако» – «Ренн» – 1:1;
- 15.04.22 «Ренн» – «Монако» – 2:3;
- 22.12.21 «Монако» – «Ренн» – 2:1.
Прогноз на матч «Монако» – «Ренн»
Ожидается интересная атакующая игра с моментами и голами у обеих команд. Наш прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.60.