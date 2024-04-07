В воскресенье, 7 апреля, в 28-м туре французской Лиги 1 сыграют «Монако» и «Ренн». Игра состоится в Монако, начало – в 18:05 (мск).

«Монако»

Команда Ади Хюттера набрала 49 очков располагается на 3-м месте в Лиге 1. Хозяева предстоящей игры добыли 14 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей 52:38.

«Монако» отстает от 2-го места на 1 очко.

«Ренн» набрал 39 очков в 27 играх и занимает 8-е место. Подопечные Жюльена Стефана добыли 10 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 40:33.

Отставание команды от еврокубкового 6-го места составляет 3 очка.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

Прогноз на матч «Монако» – «Ренн»

Ожидается интересная атакующая игра с моментами и голами у обеих команд. Наш прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.60.