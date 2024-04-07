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    «Монца» – «Наполи»: прогноз на матч 31 тура Серии А, 7 апреля

    В воскресенье, 7 апреля, в 31-м туре итальянской Серии А сыграют «Монца» и «Наполи». Матч пройдет в Монце, начало – в 16:00 (мск).

    «Монца»

    Команда Раффаэле Палладино набрала 42 очка и находится на 11-м месте в Серии А. «Монца» добыла 11 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражения, разница мячей 32:37.

    «Наполи»

    Неаполитанцы набрали 45 очков и занимают 8-е место в таблице. Подопечные Франческо Кальцона добыли 12 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 44:36.

    От еврокубкового 6-го места команду отделяют 5 очков.

    Очные встречи

    Результаты предыдущих встреч команд в Серии А:

    • 29.12.23 «Наполи» – «Монца» – 0:0;
    • 14.05.23 «Монца» – «Наполи» – 2:0;
    • 21.08.22 «Наполи» – «Монца» – 4:0.

    Прогноз на матч «Монца» – «Наполи»

    У «Наполи» еще сохраняются еврокубковые амбиции, а вот «Монца» может доигрывать сезон в свое удовольствие. Полагаем, что без травмированного Кварацхелии «Наполи» вновь не сможет победить. Прогноз – 1Х с коэффициентом 1.98.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.04.2024 09:31
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