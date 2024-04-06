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    • Сафонов рассказал, что ему не понравилось в матче «Пари НН» – «Краснодар»

    Сафонов рассказал, что ему не понравилось в матче «Пари НН» – «Краснодар»

    Вратарь и капитан «Краснодара» Матвей Сафонов подвел итоги выигранного матча 23-го тура РПЛ против «Пари НН».

    – Мы сегодня увидели тот «Краснодар», которого не хватало болельщикам при предыдущем тренерском штабе?

    – Сегодня увидели тот «Краснодар», который играет в атаку и позволяет играть соперникам. Не думаю, что это правильный путь, но если мы немного поменяем игру, которая была сегодня – постараться оставить все, что получалось в атаке, и надежнее играть в обороне, тогда будет тот «Краснодар», который хотят видеть.

    – Расшифруй фразу про «правильный путь». Что это значит?

    В сегодняшней игре мы слишком много позволяли сопернику. Если мы говорим именно про наш путь, то не хочется, чтобы у соперника были малейшие шансы и мысли, что они могут выиграть.

    – Сложнее будет бороться за чемпионство с таким футболом? Говорят, что титул выигрывает оборона.

    – Если будем забивать больше, чем пропускать, то можно стать чемпионом и с таким футболом.

    – Все пропущенные мячи – следствие того, что игроки не так много внимания уделяют обороне?

    – Во‑первых, мы много позволяли противнику сегодня в атаке и теряли много мячей на своей половине поля, из‑за чего соперник мог оказывать на нас давление.

    Плюс мне не понравилось, что «Пари НН» поверил, что может у нас выиграть. Думаю, что, ведя в счете 2:0, мы должны уничтожать соперника.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.04.2024 20:26
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    Комментарии (2)
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    VPERDIV SPARTAK
    1712424940
    Это Мусаев говорил
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    Владимир-Патраков-vkontak
    1712465472
    Молодец, прав капитан. Краснодар чудовищно много теряет мяч из-за неточных передач, недисциплинированности. Лидеры должны быть в этом непримиримо лучше, надо упираться всей командой, а у нас у некоторых игроков наблюдалась необоснованная вальяжность после второго гола. Спасибо за победу, желаю успехов ребята!
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