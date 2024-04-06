Сафонов рассказал, что ему не понравилось в матче «Пари НН» – «Краснодар»

Вратарь и капитан «Краснодара» Матвей Сафонов подвел итоги выигранного матча 23-го тура РПЛ против «Пари НН».

Краснодарцы победили со счетом 4:3.

По дублю оформили Джон Кордоба и Эдуард Сперцян.

Команда поднялась на 1-е место в таблице чемпионата.

– Мы сегодня увидели тот «Краснодар», которого не хватало болельщикам при предыдущем тренерском штабе?

– Сегодня увидели тот «Краснодар», который играет в атаку и позволяет играть соперникам. Не думаю, что это правильный путь, но если мы немного поменяем игру, которая была сегодня – постараться оставить все, что получалось в атаке, и надежнее играть в обороне, тогда будет тот «Краснодар», который хотят видеть.

– Расшифруй фразу про «правильный путь». Что это значит?

– В сегодняшней игре мы слишком много позволяли сопернику. Если мы говорим именно про наш путь, то не хочется, чтобы у соперника были малейшие шансы и мысли, что они могут выиграть.

– Сложнее будет бороться за чемпионство с таким футболом? Говорят, что титул выигрывает оборона.

– Если будем забивать больше, чем пропускать, то можно стать чемпионом и с таким футболом.

– Все пропущенные мячи – следствие того, что игроки не так много внимания уделяют обороне?

– Во‑первых, мы много позволяли противнику сегодня в атаке и теряли много мячей на своей половине поля, из‑за чего соперник мог оказывать на нас давление.

Плюс мне не понравилось, что «Пари НН» поверил, что может у нас выиграть. Думаю, что, ведя в счете 2:0, мы должны уничтожать соперника.