Директор «Пари НН» – о поражении от «Краснодара»: «Заносим матч в актив»

Давид Мелик-Гусейнов, генеральный директор «Пари НН», прокомментировал исход матча 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:4).
«Кто бы и что бы ни говорил, эту игру мы записываем себе в актив. Я уверен, что наши болельщики тоже оценили яркий и красивый футбол.
Матч окончен, а трибуны Нижнего скандируют «Мо-лод-цы!!!». Это дорогого стоит.
Мы обязательно победим. Верю в парней и в то, что мы делаем! Приходите на Стадион. Мы сможем больше», – написал Мелик-Гусейнов.
- «Пари НН» сегодня может опуститься на 11-е место.
- Впереди у команды гостевой матч с «Оренбургом».
- В прошлом сезоне нижегородцы спаслись от вылета через переходные матчи.