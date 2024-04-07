Директор «Пари НН» – о поражении от «Краснодара»: «Заносим матч в актив»

Давид Мелик-Гусейнов, генеральный директор «Пари НН», прокомментировал исход матча 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:4).

«Кто бы и что бы ни говорил, эту игру мы записываем себе в актив. Я уверен, что наши болельщики тоже оценили яркий и красивый футбол.

Матч окончен, а трибуны Нижнего скандируют «Мо-лод-цы!!!». Это дорогого стоит.

Мы обязательно победим. Верю в парней и в то, что мы делаем! Приходите на Стадион. Мы сможем больше», – написал Мелик-Гусейнов.