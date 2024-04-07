Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Новости
    • Директор «Пари НН» – о поражении от «Краснодара»: «Заносим матч в актив»

    Директор «Пари НН» – о поражении от «Краснодара»: «Заносим матч в актив»

    Давид Мелик-Гусейнов, генеральный директор «Пари НН», прокомментировал исход матча 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:4).

    «Кто бы и что бы ни говорил, эту игру мы записываем себе в актив. Я уверен, что наши болельщики тоже оценили яркий и красивый футбол.

    Матч окончен, а трибуны Нижнего скандируют «Мо-лод-цы!!!». Это дорогого стоит.

    Мы обязательно победим. Верю в парней и в то, что мы делаем! Приходите на Стадион. Мы сможем больше», – написал Мелик-Гусейнов.

    • «Пари НН» сегодня может опуститься на 11-е место.
    • Впереди у команды гостевой матч с «Оренбургом».
    • В прошлом сезоне нижегородцы спаслись от вылета через переходные матчи.

    Новости по теме
    Кучаев пользуется методикой Холанда: «Можно сказать, что я больной на голову»
    Раскрыт необычный запрет в «Пари НН» 1
    Турнирная таблица РПЛ после 23-го тура 2
    Источник: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2024 10:39
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+