Реакция Юрана на поражение «Пари НН» от «Краснодара»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о матче 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:4).

Дубли оформили Эдуард Сперцян и Джон Кордоба.

«Пари НН» завтра, 7 апреля, может опуститься на 11-е место в таблице.

Впереди у команды гостевой матч с «Оренбургом» (14 апреля).

«После таких матчей недосказанность остается. Я пробежался по статистике – запредельная. Посмотрим.

Игра получалась, давалась. Предъявить претензии к своей команде язык не повернeтся. Я поблагодарил за матч, который они провели. С командой, которая борется за чемпионство. Но на нашем фоне сегодня трудно такое сказать. Да, они забили больше, но и мы не реализовали много моментов. На ничью мы наиграли.

Сейчас эпизод посмотрел… Будем подавать жалобу. Когда на бровке Александрова, по‑моему, Черников сбил, нам бы в таком эпизоде дали вторую желтую и потом красную. Рядом боковой, рядом главный, но в такие моменты нас не прощают. Может, потому что мы «Нижний», а не «Краснодар» или «Зенит»? Когда ты наблюдаешь такие вещи. Такое разделение идет: с этими можно, а с этими нельзя. Я давно говорил, что пока не будем по‑футбольному все делать, футбол не станет лучше. К сожалению, сталкиваемся с такими моментами», – сказал Юран.