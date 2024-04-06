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    Реакция Юрана на поражение «Пари НН» от «Краснодара»

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о матче 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:4).

    • Дубли оформили Эдуард Сперцян и Джон Кордоба.
    • «Пари НН» завтра, 7 апреля, может опуститься на 11-е место в таблице.
    • Впереди у команды гостевой матч с «Оренбургом» (14 апреля).

    «После таких матчей недосказанность остается. Я пробежался по статистике – запредельная. Посмотрим.

    Игра получалась, давалась. Предъявить претензии к своей команде язык не повернeтся. Я поблагодарил за матч, который они провели. С командой, которая борется за чемпионство. Но на нашем фоне сегодня трудно такое сказать. Да, они забили больше, но и мы не реализовали много моментов. На ничью мы наиграли.

    Сейчас эпизод посмотрел… Будем подавать жалобу. Когда на бровке Александрова, по‑моему, Черников сбил, нам бы в таком эпизоде дали вторую желтую и потом красную. Рядом боковой, рядом главный, но в такие моменты нас не прощают. Может, потому что мы «Нижний», а не «Краснодар» или «Зенит»? Когда ты наблюдаешь такие вещи. Такое разделение идет: с этими можно, а с этими нельзя. Я давно говорил, что пока не будем по‑футбольному все делать, футбол не станет лучше. К сожалению, сталкиваемся с такими моментами», – сказал Юран.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.04.2024 19:26
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    Комментарии (3)
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    ...короче
    1712421173
    ...ну, вот опять!)...
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    WILDLING_HRUNDEL
    1712424359
    Юран хоть и нытик,спартач как никак,но прав
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