Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Пари НН»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил матч 23-го тура РПЛ против «Пари НН» (4:3).

Дубли оформили Эдуард Сперцян и Джон Кордоба.

«Краснодар» вернулся на 1-е место.

Впереди домашний матч с «Зенитом».

– Самое главное, что мы добились победы. Игра складывалась в определeнный момент неудачно, но мы смогли переломить ход матча. Вопрос, как мы ее добились. Будем разбираться с этим, когда вернемся в Краснодар.

– Что случилось с командой после второго забитого мяча?

– Это проблема психологическая. То же самое было в Москве в матче с «Локомотивом».

Должно было быть 4:0, а вместо этого получаем 2:2. То же самое при счете 4:2 – должны были спокойно заканчивать, но подарили сопернику гол. Я думаю, что это, в первую очередь, проблема в психологии.

Я не хочу играть и столько пропускать. Я не хочу совершать такие ошибки. Нужно просто добивать соперника. Не давать ему шанса почувствовать, что он может вернуться. Это наша ошибка.