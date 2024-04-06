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    Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Пари НН»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил матч 23-го тура РПЛ против «Пари НН» (4:3).

    – Самое главное, что мы добились победы. Игра складывалась в определeнный момент неудачно, но мы смогли переломить ход матча. Вопрос, как мы ее добились. Будем разбираться с этим, когда вернемся в Краснодар.

    – Что случилось с командой после второго забитого мяча?

    – Это проблема психологическая. То же самое было в Москве в матче с «Локомотивом».

    Должно было быть 4:0, а вместо этого получаем 2:2. То же самое при счете 4:2 – должны были спокойно заканчивать, но подарили сопернику гол. Я думаю, что это, в первую очередь, проблема в психологии.

    Я не хочу играть и столько пропускать. Я не хочу совершать такие ошибки. Нужно просто добивать соперника. Не давать ему шанса почувствовать, что он может вернуться. Это наша ошибка.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.04.2024 19:14
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    Комментарии (5)
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    Цугундeр
    1712420424
    Много "Я" . Рано .
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    ...короче
    1712421309
    ... главное дальше без расслабонов!...
    Ответить
    TIMOTHY
    1712423527
    На халяву одним словом
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1712424407
    Это и не твоя победа Мусаев
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    Кузьмич на трибуне
    1712427096
    У Краснодара уже давно такая беда(ещё когда играли Жоазиньо и Ари) как только повели в два мяча, уже нос выше крыши, бегают по полю счастливые и забывают о том что сегодня любой соперник в течении 5 минут может три забить .
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