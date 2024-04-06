Спартаковец Денисов назвал преимущество Москвы над Петербургом

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов объяснил, в чем Москва лучше Санкт-Петербурга.
– Можешь сравнить Москву и Петербург?
– Если сравнивать Москву и Санкт-Петербург, могу сказать так: два хороших города, но Москва – столица, поэтому я и здесь.
Не могу говорить о минусах какого-то из городов – слишком философский вопрос.
– Петербург культурная страница. Где лучше музеи: там или в Москве?
– В обоих городах отличные музеи.
- 21-летний Денисов родился и начал заниматься футболом в Санкт-Петербурге.
- В академию «Спартака» он перешел весной 2019 года.