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    • Спартаковец Денисов назвал преимущество Москвы над Петербургом

    Спартаковец Денисов назвал преимущество Москвы над Петербургом

    Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов объяснил, в чем Москва лучше Санкт-Петербурга.

    – Можешь сравнить Москву и Петербург?

    – Если сравнивать Москву и Санкт-Петербург, могу сказать так: два хороших города, но Москва – столица, поэтому я и здесь.

    Не могу говорить о минусах какого-то из городов – слишком философский вопрос.

    – Петербург культурная страница. Где лучше музеи: там или в Москве?

    – В обоих городах отличные музеи.

    • 21-летний Денисов родился и начал заниматься футболом в Санкт-Петербурге.
    • В академию «Спартака» он перешел весной 2019 года.

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    Источник: Sport24

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    06.04.2024 15:49
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    Комментарии (11)
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    СпорЦмен
    1712408406
    мАсква столица аферистов, быдлятины и продавцов шаурмы. А срамтак петушиное логово.
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    Цугундeр
    1712408687
    Страшное дело ,когда питерских заносит в "столицу " .. Тогда их иногда так возносят , что они ,порой , идут в разнос (
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    ...короче
    1712409157
    ...вот про музеи корреспондент зря спросил, после этого вопроса интервью закончилось сразу)...
    Ответить
    NewLife
    1712409305
    Ты кого больше любишь: папу или маму ?
    Ответить
    BarStep
    1712413178
    Резюме. Денисов - умнО, Бомбардер - тУпо
    Ответить
    anatolich72
    1712417185
    Глупый корреспондент, это не его профессия.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1712418393
    Ну и ,где смеяться?)
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    Fialet
    1712428158
    Если сравнивать дачников у нас в районе, то питерские нормальные люди, к ним все хорошо относятся. А москаля народ не любит.
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