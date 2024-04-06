Смолов рассказал, в чем «Краснодар» лучше российских клубов с госфинансированием

Нападающий «Динамо» Федор Смолов сравнил управленческие подходы в частных и государственных футбольных клубах России.

«Касаемо России, я искренне убежден, что на сегодняшний день без государственных денег наш футбол в том виде, в котором он существует, не может быть.

Но при этом, пример «Краснодара» показывает нам, что частные клубы за частные деньги это более правильно. Это выстроенная структура, которой гораздо проще управлять и которую легче регулировать.

В этих случаях классно, что вся ответственность лежит на тебе. Если что-то пошло не так, то ты понимаешь, что сделал ошибку: будь то неправильное назначение тренера, неправильные или несвоевременные трансферы и так далее.

Если брать случаи с клубами, у которых государственные компании формируют большую часть бюджета, то при неудачах там зачастую каждый начинают перекладывать вину на другого.

Когда крупные организации, незаинтересованные в каком-то конечном результате, спонсируют ту или иную отрасль, происходят подобные ситуации», – сказал Смолов.