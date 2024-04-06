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    • Смолов рассказал, в чем «Краснодар» лучше российских клубов с госфинансированием

    Смолов рассказал, в чем «Краснодар» лучше российских клубов с госфинансированием

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов сравнил управленческие подходы в частных и государственных футбольных клубах России.

    «Касаемо России, я искренне убежден, что на сегодняшний день без государственных денег наш футбол в том виде, в котором он существует, не может быть.

    Но при этом, пример «Краснодара» показывает нам, что частные клубы за частные деньги это более правильно. Это выстроенная структура, которой гораздо проще управлять и которую легче регулировать.

    В этих случаях классно, что вся ответственность лежит на тебе. Если что-то пошло не так, то ты понимаешь, что сделал ошибку: будь то неправильное назначение тренера, неправильные или несвоевременные трансферы и так далее.

    Если брать случаи с клубами, у которых государственные компании формируют большую часть бюджета, то при неудачах там зачастую каждый начинают перекладывать вину на другого.

    Когда крупные организации, незаинтересованные в каком-то конечном результате, спонсируют ту или иную отрасль, происходят подобные ситуации», – сказал Смолов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.04.2024 12:24
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    Комментарии (5)
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    СпорЦмен
    1712402907
    Одни клубы поддерживают гос. структуры, другие поддерживают мошенники и афериста. Владелец Краснодыра последний.
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