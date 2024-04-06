Глава «Локомотива» прояснил ситуацию с будущим Галактионова

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, почему Михаил Галактионов не покинет пост главного тренера.

«Вчера достаточно оперативно переговорили на базе с Михаилом Михайловичем – еще раз сверили направление деятельности, и накоротке перед тренировкой встретились с командой.

Команда едина, она готовится к следующему матчу, главный тренер руководит подготовкой. Много шума из ничего.

Да, кредит доверия есть. Я неоднократно говорил об этом и буду повторять, что это один из самых перспективных и грамотных тренеров в нашем футболе.

Мы вместе с Михаилом Михайловичем преодолеваем определенные сложности, которые всегда возникают на пути становления новой команды, отвечающей принципам подготовки российских футболистов.

Мы готовы к трудностям. Наверняка эти трудности не будут последними перед «Локомотивом», но мы вместе с тренерским штабом, докторами, со всеми, кто работает с командой, и с нашими преданными болельщиками все эти трудности преодолеем», – пообещал Нагорных.