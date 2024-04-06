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    • Глава «Локомотива» прояснил ситуацию с будущим Галактионова

    Глава «Локомотива» прояснил ситуацию с будущим Галактионова

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, почему Михаил Галактионов не покинет пост главного тренера.

    «Вчера достаточно оперативно переговорили на базе с Михаилом Михайловичем – еще раз сверили направление деятельности, и накоротке перед тренировкой встретились с командой.

    Команда едина, она готовится к следующему матчу, главный тренер руководит подготовкой. Много шума из ничего.

    Да, кредит доверия есть. Я неоднократно говорил об этом и буду повторять, что это один из самых перспективных и грамотных тренеров в нашем футболе.

    Мы вместе с Михаилом Михайловичем преодолеваем определенные сложности, которые всегда возникают на пути становления новой команды, отвечающей принципам подготовки российских футболистов.

    Мы готовы к трудностям. Наверняка эти трудности не будут последними перед «Локомотивом», но мы вместе с тренерским штабом, докторами, со всеми, кто работает с командой, и с нашими преданными болельщиками все эти трудности преодолеем», – пообещал Нагорных.

    • «Локомотив» идет на 5-м месте в таблице РПЛ.
    • На этой неделе команда вылетела из Фонбет Кубка России от «Урала».
    • Сообщалось, что клуб рассматривал на замену Галактионову двух кандидатов – Станислава Черчесова и Марко Николича.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    06.04.2024 11:20
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    Комментарии (16)
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    MazaiNN
    1712393428
    Галактионов лучший российский тренер на мой взгляд.
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    САДЫЧОК
    1712396044
    Это в очередной раз подтверждает, что всякие Нагорные Федуны Галицкие, Медведевы случайные люди в футболе!Это зло нашего футбола!
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    Красногорск_Фан
    1712414659
    А я еще помню когда Локомотив занимал первые места и брал кубки ( Это единственное мерило хороший тренер в Локомотиве или плохой.
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