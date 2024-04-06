В субботу, 6 апреля, «Вулверхэмптон» примет на своем поле «Вест Хэм». Матч входит в 32-й тур Премьер-Лиги и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» занимает 11-е место в турнирной таблице с 42 очками. Команда одержала 12 побед, сыграла вничью 6 раз и потерпела поражение в 12 матчах. Игроки «Вулверхэмптона» забили 43 гола и пропустили 47 мячей. В предыдущем матче «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Бернли» со счeтом 1:1.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» находится на 7-й строчке в таблице с 45 очками. Команда одержала 12 побед, сыграла вничью 9 раз и потерпела поражение в 10 матчах. Игроки «Вест Хэма» забили 50 голов и пропустили 55 мячей. В предыдущем матче «Вест Хэм» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» со счeтом 1:1.

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Вест Хэм»

В трех последних очных встречах «Вест Хэм» выиграл два поединка, «Вулверхэмптон» победил в одном поединке. В предстоящей встрече предположим, что сыграет ставка ТБ 2.5 (2.18), а также ОЗ – да (1.60).