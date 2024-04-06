В субботу, 6 апреля, «Фулхэм» дома встретится с «Ньюкаслом». Матч состоится в рамках 32-го тура Премьер-Лиги и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Фулхэм»

«Фулхэм» занимает 13-е место в таблице с 39 очками. Команда выиграла 11 матчей, сыграла вничью в 6 играх и потерпела 14 поражений. Футболисты «Фулхэма» забили 48 голов и пропустили 50 мячей. В последнем матче «Фулхэм» победил «Ноттингем Форест» со счетом 3:1.

«Ньюкасл» находится на 8-й строчке в таблице с 44 очками. Команда одержала 13 побед, сыграла вничью 5 раз и потерпела 12 поражений. Футболисты «Ньюкасла» забили 64 гола и пропустили 52 мяча. В последнем матче «Ньюкасл» сыграл вничью с «Эвертоном» со счeтом 1:1.

Прогноз на матч «Фулхэм» – «Ньюкасл»

В трех последних очных встречах выигрывал «Ньюкасл». В предстоящем матче обе команды имеют, в целом, равные шансы на успех, впрочем, поставим на ТБ 2.5 (1.44) и ОЗ – да (1.43).