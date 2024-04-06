Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?

    «Фулхэм» – «Ньюкасл»: прогноз на матч 32 тура АПЛ, 6 апреля

    В субботу, 6 апреля, «Фулхэм» дома встретится с «Ньюкаслом». Матч состоится в рамках 32-го тура Премьер-Лиги и начнется в 17:00 по московскому времени.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» занимает 13-е место в таблице с 39 очками. Команда выиграла 11 матчей, сыграла вничью в 6 играх и потерпела 14 поражений. Футболисты «Фулхэма» забили 48 голов и пропустили 50 мячей. В последнем матче «Фулхэм» победил «Ноттингем Форест» со счетом 3:1.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» находится на 8-й строчке в таблице с 44 очками. Команда одержала 13 побед, сыграла вничью 5 раз и потерпела 12 поражений. Футболисты «Ньюкасла» забили 64 гола и пропустили 52 мяча. В последнем матче «Ньюкасл» сыграл вничью с «Эвертоном» со счeтом 1:1.

    Прогноз на матч «Фулхэм» – «Ньюкасл»

    В трех последних очных встречах выигрывал «Ньюкасл». В предстоящем матче обе команды имеют, в целом, равные шансы на успех, впрочем, поставим на ТБ 2.5 (1.44) и ОЗ – да (1.43).

    Новости по теме
    «Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2024 09:34
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+