В субботу, 6 апреля, в 32-м туре АПЛ сыграют «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Лондоне, начало – в 14:30 (мск).
«Кристал Пэлас»
Команда Оливера Гласнера набрала 30 очков и занимает 14-е место. «Кристал Пэлас» добыл 7 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений, разница мячей 34:50.
Отрыв от зоны вылета составляет 8 очков.
«Манчестер Сити»
«Ман Сити» набрал 67 очков и занимает 3-е место. Подопечные Пепа Гвардиолы добыли 20 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 67:29.
У «Сити» поровну очков с занимающим 2-е место «Ливерпулем», но сыграно на матч больше.
Очные встречи
Результаты последних встреч команд в АПЛ:
- 16.12.23 «МС» – «Кристал Пэлас» – 2:2;
- 11.03.23 «Кристал Пэлас» – «МС» – 0:1;
- 27.08.22 «МС» – «Кристал Пэлас» – 4:2;
- 14.03.22 «Кристал Пэлас» – «МС» – 0:0;
- 30.10.21 «МС» – «Кристал Пэлас» – 0:2.
Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»
«Ман Сити» постарается победить в эконом-режиме перед игрой Лиги чемпионов. Прогноз – Ф1 (+1,5) с коэффициентом 1.85.