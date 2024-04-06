В субботу, 6 апреля, в 32-м туре АПЛ сыграют «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Лондоне, начало – в 14:30 (мск).

«Кристал Пэлас»

Команда Оливера Гласнера набрала 30 очков и занимает 14-е место. «Кристал Пэлас» добыл 7 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений, разница мячей 34:50.

Отрыв от зоны вылета составляет 8 очков.

«Ман Сити» набрал 67 очков и занимает 3-е место. Подопечные Пепа Гвардиолы добыли 20 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 67:29.

У «Сити» поровну очков с занимающим 2-е место «Ливерпулем», но сыграно на матч больше.

Очные встречи

Результаты последних встреч команд в АПЛ:

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»

«Ман Сити» постарается победить в эконом-режиме перед игрой Лиги чемпионов. Прогноз – Ф1 (+1,5) с коэффициентом 1.85.