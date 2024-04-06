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    • «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч 32 тура АПЛ, 6 апреля

    «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч 32 тура АПЛ, 6 апреля

    В субботу, 6 апреля, в 32-м туре АПЛ сыграют «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Лондоне, начало – в 14:30 (мск).

    «Кристал Пэлас»

    Команда Оливера Гласнера набрала 30 очков и занимает 14-е место. «Кристал Пэлас» добыл 7 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений, разница мячей 34:50.

    Отрыв от зоны вылета составляет 8 очков.

    «Манчестер Сити»

    «Ман Сити» набрал 67 очков и занимает 3-е место. Подопечные Пепа Гвардиолы добыли 20 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 67:29.

    У «Сити» поровну очков с занимающим 2-е место «Ливерпулем», но сыграно на матч больше.

    Очные встречи

    Результаты последних встреч команд в АПЛ:

    • 16.12.23 «МС» – «Кристал Пэлас» – 2:2;
    • 11.03.23 «Кристал Пэлас» – «МС» – 0:1;
    • 27.08.22 «МС» – «Кристал Пэлас» – 4:2;
    • 14.03.22 «Кристал Пэлас» – «МС» – 0:0;
    • 30.10.21 «МС» – «Кристал Пэлас» – 0:2.

    Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»

    «Ман Сити» постарается победить в эконом-режиме перед игрой Лиги чемпионов. Прогноз – Ф1 (+1,5) с коэффициентом 1.85.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2024 09:26
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