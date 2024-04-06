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    • «Пари НН» – «Краснодар»: прогноз на матч 23 тура РПЛ, 6 апреля

    «Пари НН» – «Краснодар»: прогноз на матч 23 тура РПЛ, 6 апреля

    В субботу, 6 апреля, в 23-м туре РПЛ сыграют «Пари НН» и «Краснодар». Матч пройдет в Нижнем Новгороде, начало – в 16:30 (мск).

    «Пари НН»

    Команда Сергея Юрана занимает 10-е место в РПЛ, набрав 28 очков. Хозяева предстоящей игры добыли 8 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей 17:19.

    Отрыв «Пари НН» от зоны переходных игр – 8 очков.

    «Краснодар»

    «Краснодар» набрал 40 очков и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Мурада Мусаева добыли 11 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 31:18.

    Отставание команды от лидера чемпионата составляет 1 очко.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:

    • 04.08.23 «Краснодар» – «Пари НН» – 1:0;
    • 09.04.23 «Краснодар» – «Пари НН» – 3:1;
    • 22.10.22 «Пари НН» – «Краснодар» – 0:2;
    • 12.12.21 «Краснодар» – «Пари НН» – 0:0;
    • 23.10.21 «Пари НН» – «Краснодар» – 1:4.

    Прогноз на матч «Пари НН» – «Краснодар»

    Мастерство и мотивация у гостей выше. Это определит и характер игры, и ее результат. Наш прогноз – П2 с коэффициентом 2.02.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2024 09:21
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