В субботу, 6 апреля, в 23-м туре РПЛ сыграют «Пари НН» и «Краснодар». Матч пройдет в Нижнем Новгороде, начало – в 16:30 (мск).

Команда Сергея Юрана занимает 10-е место в РПЛ, набрав 28 очков. Хозяева предстоящей игры добыли 8 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей 17:19.

Отрыв «Пари НН» от зоны переходных игр – 8 очков.

«Краснодар» набрал 40 очков и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Мурада Мусаева добыли 11 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 31:18.

Отставание команды от лидера чемпионата составляет 1 очко.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:

04.08.23 «Краснодар» – «Пари НН» – 1:0;

09.04.23 «Краснодар» – «Пари НН» – 3:1;

22.10.22 «Пари НН» – «Краснодар» – 0:2;

12.12.21 «Краснодар» – «Пари НН» – 0:0;

23.10.21 «Пари НН» – «Краснодар» – 1:4.

Прогноз на матч «Пари НН» – «Краснодар»

Мастерство и мотивация у гостей выше. Это определит и характер игры, и ее результат. Наш прогноз – П2 с коэффициентом 2.02.