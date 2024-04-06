В субботу, 6 апреля, «Ленинградец» дома сыграет с «Аланией». Поединок проведут в 26 туре Первой лиги, начало встречи запланировано на 16:00 по мск.

«Ленинградец»

«Ленинградец» занимает 15 место в турнирной таблице с 25 очками. Команда выиграла 6 матчей, сыграла вничью в 7 играх и потерпела 11 поражений. Игроки команды забили 16 голов и пропустили 28 мячей. В последнем матче «Ленинградец» играл вничью с ярославским «Шинником» (0:0).

«Алания»

Владикавказцы занимают 7 место в таблице с 36 очками. Команда выиграла 9 матчей, сыграла вничью 9 раз и потерпела 6 поражений. Игроки «Алании» забили 26 голов и пропустили 27 мячей. В предыдущем матче команда уступила «Черноморцу» (1:2).

Прогноз на матч «Ленинградец» – «Алания»

В предыдущем очном поединке «Алания» обыграла соперника со счетом 1:0. Отметим, что в этой игре довольно рискованно делать ставку на исход, поэтому поставим на ТМ 2.5 – 1.60.