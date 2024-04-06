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    • «Ленинградец» – «Алания»: прогноз на матч 26 тура Первой лиги, 6 апреля

    «Ленинградец» – «Алания»: прогноз на матч 26 тура Первой лиги, 6 апреля

    В субботу, 6 апреля, «Ленинградец» дома сыграет с «Аланией». Поединок проведут в 26 туре Первой лиги, начало встречи запланировано на 16:00 по мск.

    «Ленинградец»

    «Ленинградец» занимает 15 место в турнирной таблице с 25 очками. Команда выиграла 6 матчей, сыграла вничью в 7 играх и потерпела 11 поражений. Игроки команды забили 16 голов и пропустили 28 мячей. В последнем матче «Ленинградец» играл вничью с ярославским «Шинником» (0:0).

    «Алания»

    Владикавказцы занимают 7 место в таблице с 36 очками. Команда выиграла 9 матчей, сыграла вничью 9 раз и потерпела 6 поражений. Игроки «Алании» забили 26 голов и пропустили 27 мячей. В предыдущем матче команда уступила «Черноморцу» (1:2).

    Прогноз на матч «Ленинградец» – «Алания»

    В предыдущем очном поединке «Алания» обыграла соперника со счетом 1:0. Отметим, что в этой игре довольно рискованно делать ставку на исход, поэтому поставим на ТМ 2.5 – 1.60.

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    «Ленинградец» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2024 09:09
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