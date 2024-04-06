Орлов ответил, нужно ли «Зениту» продавать Вендела

Журналист Геннадий Орлов порассуждал о будущем Вендела в «Зените».

«Я считаю, что Вендела надо уже отпустить летом. Он всем своим видом даeт понять, что хочет уйти.

Как профессионал Вендел возвращается и играет, но насильно-то зачем его держать?

Раз хочет уйти, нужно продать его выгодно, пока цена есть. В конце концов футбол – это бизнес», – сказал Орлов.