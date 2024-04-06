Орлов ответил, нужно ли «Зениту» продавать Вендела

Журналист Геннадий Орлов порассуждал о будущем Вендела в «Зените».
«Я считаю, что Вендела надо уже отпустить летом. Он всем своим видом даeт понять, что хочет уйти.
Как профессионал Вендел возвращается и играет, но насильно-то зачем его держать?
Раз хочет уйти, нужно продать его выгодно, пока цена есть. В конце концов футбол – это бизнес», – сказал Орлов.
- 26-летний Вендел в «Зените» с октября 2020 года.
- В этом сезоне бразилец забил 4 гола и сделал 8 ассистов в 23 матчах.
- Его контракт с клубом действует до лета 2027-го.
- Рыночная стоимость игрока – 22 миллиона евро.