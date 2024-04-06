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    Орлов ответил, нужно ли «Зениту» продавать Вендела

    Журналист Геннадий Орлов порассуждал о будущем Вендела в «Зените».

    «Я считаю, что Вендела надо уже отпустить летом. Он всем своим видом даeт понять, что хочет уйти.

    Как профессионал Вендел возвращается и играет, но насильно-то зачем его держать?

    Раз хочет уйти, нужно продать его выгодно, пока цена есть. В конце концов футбол – это бизнес», – сказал Орлов.

    • 26-летний Вендел в «Зените» с октября 2020 года.
    • В этом сезоне бразилец забил 4 гола и сделал 8 ассистов в 23 матчах.
    • Его контракт с клубом действует до лета 2027-го.
    • Рыночная стоимость игрока – 22 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.04.2024 08:30
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    Комментарии (2)
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    vvv123
    1712385570
    Нужно продать Вендела, пока цена есть. А на его место купить двух О'Бразил, добавил вредный старикашка!
    Ответить
    TIMOTHY
    1712398088
    Тоже верно! Не хочет играть за Зенит , продать
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