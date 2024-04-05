Смолов оригинально объяснил, почему не будет тренировать

Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался о своем будущем, в том числе после завершения карьеры.

– У вас достаточно серьезная карьера. Вы играли и в России, и в Европе. Но годы идут и вы не молодеете. Какие у вас дальнейшие планы?

– Понимание и планы на будущее есть. Недавно я изучал всевозможные курсы в обучении спортивного менеджмента дистанционно, и присмотрел школу в Испании. В принципе, мест где можно учиться онлайн не так уж и много. Пока думаю так.

Но я планирую еще поиграть. Физически я себя более-менее чувствую. Мне еще рано заканчивать, но я понимаю, что это не за горами.

– Вы себя видите в менеджменте. А в сторону тренерства не смотрите?

– Я думаю, что тренерство – это очень энергозатратно и забирает много нервов. Я просто наблюдаю, и вижу, что, действительно, твоя работа зависит от большого количества людей, а от тебя в последнюю очередь.

Кто-нибудь не выспался, а ты на него рассчитывал. Он вышел и сыграл кое-как, а тебя уволили. Зачем это нужно?