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    Смолов оригинально объяснил, почему не будет тренировать

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался о своем будущем, в том числе после завершения карьеры.

    – У вас достаточно серьезная карьера. Вы играли и в России, и в Европе. Но годы идут и вы не молодеете. Какие у вас дальнейшие планы?

    – Понимание и планы на будущее есть. Недавно я изучал всевозможные курсы в обучении спортивного менеджмента дистанционно, и присмотрел школу в Испании. В принципе, мест где можно учиться онлайн не так уж и много. Пока думаю так.

    Но я планирую еще поиграть. Физически я себя более-менее чувствую. Мне еще рано заканчивать, но я понимаю, что это не за горами.

    – Вы себя видите в менеджменте. А в сторону тренерства не смотрите?

    – Я думаю, что тренерство – это очень энергозатратно и забирает много нервов. Я просто наблюдаю, и вижу, что, действительно, твоя работа зависит от большого количества людей, а от тебя в последнюю очередь.

    Кто-нибудь не выспался, а ты на него рассчитывал. Он вышел и сыграл кое-как, а тебя уволили. Зачем это нужно?

    • Смолову в феврале исполнилось 34 года.
    • Его контракт с «Динамо» истекает 30 июня.
    • В этом сезоне форвард забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 26 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.04.2024 22:10
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    Комментарии (4)
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    Ziklop
    1712344866
    бережет себя правильно делает.
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    MazaiNN
    1712345475
    Видимо пример из жизни привел. Как то Федя не выспался сыграл кое как а кого то уволили.
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    TIMOTHY
    1712348255
    В Армению к глушаку тогда готовься
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