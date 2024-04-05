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    Орлов: «Спартак» допустил большую политическую ошибку»

    Журналист Геннадий Орлов указал на ошибку спартаковского руководства.

    – Какое лицо у «Спартака» сегодня? Вопрос. И ещe один большой просчeт они допустили.

    – Какой?

    – Промес. Эта же история вся ещe год назад началась, а «Спартак» держал Промеса, и он оставался их лучшим, главным игроком.

    Сейчас Промеса нет – и лидера не стало. Надо было кого-то другого искать и наигрывать. Это политическая ошибка руководства клуба.

    Соболев – хороший парень, боец, но не мастеровит. Не тянет он роль лидера атак. Пока Промес был, он давал результат. А сейчас – ба-бах – им нужно бороться за золото, а лидера-то в коллективе и нет.

    Мне и Газзаев, и Сeмин говорили: «Мы думали в начале сезона, что «Спартак» будет бороться за золотые медали». А сейчас можно сказать, что «Спартак» будет бороться за золотые медали?

    • Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
    • На родине его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • У футболиста контракт со «Спартаком» до конца июня.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.04.2024 20:20
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    Комментарии (8)
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    kirdykprishel
    1712339405
    А почему ошибка политическая ?
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    ...короче
    1712340112
    ...ну, просто, не остановить старого Орла! Несёт его. Я, уж испугался, думал, что он полит.обозревателем стал)...
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    Desma
    1712340871
    Остапа понесло.........
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    NewLife
    1712341500
    Если этот орел из племени бакланов будет писать о бом.жах, то его творчество останется незамеченным, так что только Спартак дает хлеб этим немытым водоплавующим.
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    WE ARE FOR PETER
    1712347706
    Спам и с двумя промесами и с судейским корпусом в тандеме в лучшем случае был бы третьим! Колхоз
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    anatolich72
    1712352802
    Политическую ошибку делают в зените отказавшись от российских игроков.
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    алдан2014
    1712384188
    И где тут политика?...
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    FRZZ
    1712385381
    Ошибка больше стратегическая, чем политическая.
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