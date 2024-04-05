Орлов: «Спартак» допустил большую политическую ошибку»

Журналист Геннадий Орлов указал на ошибку спартаковского руководства.

– Какое лицо у «Спартака» сегодня? Вопрос. И ещe один большой просчeт они допустили.

– Какой?

– Промес. Эта же история вся ещe год назад началась, а «Спартак» держал Промеса, и он оставался их лучшим, главным игроком.

Сейчас Промеса нет – и лидера не стало. Надо было кого-то другого искать и наигрывать. Это политическая ошибка руководства клуба.

Соболев – хороший парень, боец, но не мастеровит. Не тянет он роль лидера атак. Пока Промес был, он давал результат. А сейчас – ба-бах – им нужно бороться за золото, а лидера-то в коллективе и нет.

Мне и Газзаев, и Сeмин говорили: «Мы думали в начале сезона, что «Спартак» будет бороться за золотые медали». А сейчас можно сказать, что «Спартак» будет бороться за золотые медали?