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    Форвард «Зенита» Сергеев назвал нереализованную мечту

    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, какая его мечта пока не сбылась.

    - Не так давно вы забили свой первый гол в составе сборной России. Было ли это вашим заветным желанием?

    - Конечно. Это моя мечта с детства. Я смотрел много матчей сборной, следил за ее выступлением и на Евро‑2004, и на Евро‑2008, когда медали выиграли, и на чемпионатах мира.

    Очень хотелось сыграть в футболке своей страны, порадовать родителей. Когда забил сербам, мама даже заплакала от радости.

    - Одна мечта осуществилась. А какие еще остались нереализованными?

    - Победа в Кубке России. Моя карьера сложилась так, что я прошел через все российские футбольные лиги, выиграл их, а также Суперкубок страны. Кубок России пока остается мечтой.

    • Сергеев в «Зените» с января 2022 года.
    • Петербуржцы в этом сезоне дошли до 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где победили в первом матче «Спартак» (2:1).

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    Источник: сайт «Зенита»

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    05.04.2024 20:00
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    Комментарии (3)
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    Desma
    1712343103
    Ваня, твоя мечта осуществится в этом году!
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