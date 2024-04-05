Форвард «Зенита» Сергеев назвал нереализованную мечту

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, какая его мечта пока не сбылась.
- Не так давно вы забили свой первый гол в составе сборной России. Было ли это вашим заветным желанием?
- Конечно. Это моя мечта с детства. Я смотрел много матчей сборной, следил за ее выступлением и на Евро‑2004, и на Евро‑2008, когда медали выиграли, и на чемпионатах мира.
Очень хотелось сыграть в футболке своей страны, порадовать родителей. Когда забил сербам, мама даже заплакала от радости.
- Одна мечта осуществилась. А какие еще остались нереализованными?
- Победа в Кубке России. Моя карьера сложилась так, что я прошел через все российские футбольные лиги, выиграл их, а также Суперкубок страны. Кубок России пока остается мечтой.
- Сергеев в «Зените» с января 2022 года.
- Петербуржцы в этом сезоне дошли до 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где победили в первом матче «Спартак» (2:1).