Форвард «Зенита» Сергеев назвал нереализованную мечту

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, какая его мечта пока не сбылась.

- Не так давно вы забили свой первый гол в составе сборной России. Было ли это вашим заветным желанием?

- Конечно. Это моя мечта с детства. Я смотрел много матчей сборной, следил за ее выступлением и на Евро‑2004, и на Евро‑2008, когда медали выиграли, и на чемпионатах мира.

Очень хотелось сыграть в футболке своей страны, порадовать родителей. Когда забил сербам, мама даже заплакала от радости.

- Одна мечта осуществилась. А какие еще остались нереализованными?

- Победа в Кубке России. Моя карьера сложилась так, что я прошел через все российские футбольные лиги, выиграл их, а также Суперкубок страны. Кубок России пока остается мечтой.