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    Черчесов прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ

    Станислав Черчесов поделился мнением о борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

    – Вы согласны с тем, что интрига в борьбе за победу в РПЛ обострилась не столько потому, что конкуренты прибавили, а потому, что «Зенит» просел?

    – Отчасти да. Уход таких игроков, как Кузяев и Малком, не мог пройти безболезненно. Ни один клуб мира не может просто так потерять своих условных Роналду или Месси.

    Но постепенно «Зенит» после зимней паузы будет прибавлять. Я присутствовал на игре Кубка России «Спартак» – «Зенит» и было видно, что Педро, Артур и Нино вливаются в состав, и определенный качественный скачок в игре с их появлением наблюдается.

    Но средний уровень команд чемпионата выравнивается. Середняки тоже прибавляют, очки не даются лидерам легко в любом матче. Да, интересный сценарий в РПЛ наблюдается. Но в качестве футбола мы что-то потеряли.

    – Кого назовете лучшим игроком РПЛ прямо сейчас?

    – На данный момент сложный вопрос. Кассьерра забил больше всех, в определенный отрезок был очень хорош Кордоба, была серия матчей, когда выделялся Бителло.

    Но в РПЛ с игроками сейчас такая же ситуация, как и с командами – нет футболиста, который бы выделялся на голову выше остальных.

    • В чемпионате России прошел 21 тур из 30.
    • «Зенит» лидирует с 41 очком, минимально опережая «Краснодар» (40).
    • Далее идут «Динамо» (38), ЦСКА (33), «Локомотив» (33), «Спартак» (32), «Рубин» (32).

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    05.04.2024 18:56
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