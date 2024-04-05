Черчесов прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ

Станислав Черчесов поделился мнением о борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

– Вы согласны с тем, что интрига в борьбе за победу в РПЛ обострилась не столько потому, что конкуренты прибавили, а потому, что «Зенит» просел?

– Отчасти да. Уход таких игроков, как Кузяев и Малком, не мог пройти безболезненно. Ни один клуб мира не может просто так потерять своих условных Роналду или Месси.

Но постепенно «Зенит» после зимней паузы будет прибавлять. Я присутствовал на игре Кубка России «Спартак» – «Зенит» и было видно, что Педро, Артур и Нино вливаются в состав, и определенный качественный скачок в игре с их появлением наблюдается.

Но средний уровень команд чемпионата выравнивается. Середняки тоже прибавляют, очки не даются лидерам легко в любом матче. Да, интересный сценарий в РПЛ наблюдается. Но в качестве футбола мы что-то потеряли.

– Кого назовете лучшим игроком РПЛ прямо сейчас?

– На данный момент сложный вопрос. Кассьерра забил больше всех, в определенный отрезок был очень хорош Кордоба, была серия матчей, когда выделялся Бителло.

Но в РПЛ с игроками сейчас такая же ситуация, как и с командами – нет футболиста, который бы выделялся на голову выше остальных.